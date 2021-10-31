4款秋冬蛋糕＋聖誕巧克力花環！最大間Lady M插旗竹北

自2017年登台以來，來自紐約的「Lady M」已經於台北、台中等地設有據點。而Lady M也預告，將進駐即將開幕的遠百竹北，打造全台最大的內用門市。除此之外，Lady M自11月1日起，也將推出「聖誕倒數花圈」，另外還有秋冬限定的2款蛋糕，也將重新回歸，為甜點愛好者帶來滿滿的溫暖。

隨著一年之末即將到來，Lady M推出「聖誕倒數花圈」禮盒，以聖誕花圈為主題，選用紅、綠配色搭配燙金枝枒，並透過暗藏的LED燈光，交織出溫暖的節慶氛圍。禮盒內含12款風味獨具的巧克力，各自擁有果香、濃郁、細滑等口感與滋味，分藏在24個小格子內，滿足巧克力控的不同喜好，並且可以從12月1日起，每天倒數，迎接聖誕節來臨，每盒2,800元。

除此之外，Lady M的2款秋冬限定蛋糕，也於本季重新登場。「Lady M巧克力千層」使用濃郁的巧克力內餡抹入以法芙娜巧克力製成的餅皮中，帶來滑順香甜的溫暖風味，9吋3,800元，切片380元。「香檳千層」則是使用了法國凱歌香檳Veuve Clicquot打造而成，並使用酸甜的草莓內餡，帶來輕盈的奢華感，9吋3,800元，切片380元。2款蛋糕可於11～12月在官網預購，再於指定時間前往台北旗艦店自取。另外睽違2年、使用法國鹽之花與焦糖調製的「海鹽焦糖千層」，以及聖誕節應景的「紅絲絨蛋糕」，也同樣回歸市場，9吋各為2,800、2,600元；切片則各為280、260元。