粉絲別擔心會關門！Loewe助吉卜力美術館度過財政危機

今年年初，西班牙時尚品牌Loewe和吉卜力工作室推出聯名系列，以龍貓、黑炭球等可愛的圖樣吸引眾多粉絲，雙方的合作可說是在網路上掀起一陣討論旋風，讓人印象深刻。而受到疫情影響，吉卜力工作室旗下的三鷹之森吉卜力美術館（後簡稱吉卜力美術館）近日傳出財務危機，Loewe基金會也即時伸出援手，宣布在接下來的三年期間，將無條件支持、資助吉卜力美術館舉辦的活動與展覽，為這段聯名牽起的的緣分再寫下溫馨的後續故事。

位於日本東京都三鷹市「井之頭恩賜公園」西園內的吉卜力美術館，館主是知名動畫大師宮崎駿。被綠色藤蔓包圍的建築物充滿童話風格，一進園就可以看到吉卜力工作室知名角色龍貓站在售票亭中，非常可愛。館內共有3層樓跟屋頂庭園，參觀者可以在其中觀賞原創的動畫短片、動畫製作流程等，還有每年都不同的主題企劃展、龍貓公車展區、紀念品商店等等，是當地相當有人氣的觀光景點，收入來源也仰賴來自世界各地的觀光客。

吉卜力美術館的管理和收入分配為由三鷹市政府以指定方式交由德間紀念動畫文化財團運營，營利性收入則由株式會社曼馬由特隊管理。不過受到疫情影響，去年開始旅遊、觀光產業被疫情限制，對吉卜力美術館收入有著重大影響，期間曾兩度閉館，後來更發展到就連館內日常營運修繕都成問題，還因此進行過「故鄉納稅」的募資活動。有鑑於此，Loewe基金會決定出任德間紀念動畫文化財團的贊助商，在未來三年資助吉卜力美術館的文化及展覽活動。Loewe基金會總裁表示：「吉卜力美術館是相當受到歡迎的日本文創機構之一，與Loewe想推動通譯文化與愛護自然的理念不謀而合，願本會能透過綿薄之力向世界宣傳吉卜力美術館獨有的文化魅力。」