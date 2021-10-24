吃得到芋泥＋芋頭丁！日香打造「特濃芋生吐司」

富錦樹旗下的「日香高級吐司專門店」（niko bakery），本季以芋頭泥、芋頭丁為內餡，全新推出「極香 特濃芋生吐司」，滿足民眾對於芋頭的愛好。另外位於台北通化街的甜點飲品店「氛焙（bake vibes）」，將於10月25日正式開幕。店內標榜主打「戚風蛋糕配烏魚子咖啡、法式塔帕斯」的「1＋2」組合，帶來獨特的餐飲體驗。開幕還可享「買戚風蛋糕送飲品」的限時優惠，另有萬聖節組合優惠方案。

繼推出日香、元氣、黑糖冬瓜等多種口味的生吐司之後，「日香高級吐司專門店」（niko bakery），本次推出全新口味「極香 特濃芋生吐司」，藉由滑順的天然芋頭泥，搭配上柔軟的生吐司，除了可以吃到芋頭泥內餡，還可咀嚼到芋頭丁，讓口感更為豐富，每條250元。同時店內也推出集點活動，任一口味生吐司可獲得1點、極香特濃芋生吐司可獲得2點，累積10點就可兌換「日香元氣生吐司」1條。

新開幕的「氛焙」（bake vibes）主打「戚風蛋糕」，以日本砂糖、法國諾曼地綠山農場鮮奶油等食材為基礎，推出焦糖香草、巧克力、抹茶、芒果等口味。至於口味創新的「烏魚子咖啡」，則是將深焙咖啡加入核桃、烏魚子提味，帶出東西文化交錯的風味。