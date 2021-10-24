快訊

外媒爆金與正「處決金正恩」 南韓國家情報院：完全不實

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃得到芋泥＋芋頭丁！日香打造「特濃芋生吐司」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
日香本季推出「極香 特濃芋生吐司」，每條250元。圖／富錦樹提供
日香本季推出「極香 特濃芋生吐司」，每條250元。圖／富錦樹提供

富錦樹旗下的「日香高級吐司專門店」（niko bakery），本季以芋頭泥、芋頭丁為內餡，全新推出「極香 特濃芋生吐司」，滿足民眾對於芋頭的愛好。另外位於台北通化街的甜點飲品店「氛焙（bake vibes）」，將於10月25日正式開幕。店內標榜主打「戚風蛋糕配烏魚子咖啡、法式塔帕斯」的「1＋2」組合，帶來獨特的餐飲體驗。開幕還可享「買戚風蛋糕送飲品」的限時優惠，另有萬聖節組合優惠方案。

繼推出日香、元氣、黑糖冬瓜等多種口味的生吐司之後，「日香高級吐司專門店」（niko bakery），本次推出全新口味「極香 特濃芋生吐司」，藉由滑順的天然芋頭泥，搭配上柔軟的生吐司，除了可以吃到芋頭泥內餡，還可咀嚼到芋頭丁，讓口感更為豐富，每條250元。同時店內也推出集點活動，任一口味生吐司可獲得1點、極香特濃芋生吐司可獲得2點，累積10點就可兌換「日香元氣生吐司」1條。

新開幕的「氛焙」（bake vibes）主打「戚風蛋糕」，以日本砂糖、法國諾曼地綠山農場鮮奶油等食材為基礎，推出焦糖香草、巧克力、抹茶、芒果等口味。至於口味創新的「烏魚子咖啡」，則是將深焙咖啡加入核桃、烏魚子提味，帶出東西文化交錯的風味。

不同於一般甜點店「1＋1」的甜鹹組合，氛焙再加上了法式麵包「塔帕斯」元素，並提供蒜香乳酪、黑松露、龍蝦沙拉等不同口味，搭配上戚風蛋糕、烏魚子咖啡，創造出「1＋2」的組合模式。10月28日至10月30日期間，凡購買戚風蛋糕品項，免費贈送任選口味飲品1杯；10月31日當天，戚風蛋糕、氣泡飲、南瓜馬卡龍3項組合，優惠價200元。

新開幕的「氛焙」，主打多種口味的戚風蛋糕。圖／氛焙提供
新開幕的「氛焙」，主打多種口味的戚風蛋糕。圖／氛焙提供
融合東西特色的「烏魚子咖啡」。圖／氛焙提供
融合東西特色的「烏魚子咖啡」。圖／氛焙提供

咖啡 甜點

延伸閱讀

傳統喜餅哪款口味最頂？ 網秒推這2款：願意為它變肥

連鎖咖啡店業務佯稱簽約加盟 向客戶收130萬現金竟神隱

芋頭控別錯過！大苑子「許慶良芋頭鮮奶」吸得到芋泥

提拉米蘇搜查隊出動！酒香濃郁、奶香醇厚 大人小孩都喜歡的口味

相關新聞

吃得到芋泥＋芋頭丁！日香打造「特濃芋生吐司」

富錦樹旗下的「日香高級吐司專門店」（niko bakery），本季以芋頭泥、芋頭丁為內餡，全新推出「極香 特濃芋生吐司」，...

蔡依林化身甜美小公主 玫瑰印花就是這麼浪漫

玫瑰印花是許多設計師喜愛的圖騰，無論是彩色或黑白，都能呈現出浪漫優雅的時尚氛圍。台灣品牌FABIANA C本季把玫瑰和草...

500案內所／時尚二手市集愛美愛地球！明星熱烈接棒

青年讀本「500輯」開設期間限定店「500案內所」今（10月24）日於微涼細雨中熱烈登場！由5位時時尚編輯與造型師一起帶...

最終回！UNIQLO與Jil Sander聯名+J系列將畫休止符 30款經典設計讓粉絲收藏大師之作

在去年，傳奇設計大師Jil Sander與國民品牌UNIQLO睽違9年後再度合作，重啟「+J」系列，打造原汁原味的極簡風...

誠品「理想的文具」台日文具店大集合 台啤聯名受注目

誠品書店「2021理想的文具」即日起至11月8日在信義店6樓展演廳展開，今年以「文具森林」為主題設計，入口由日本插畫大師...

獨／台北人氣燒鳥「酉志」熄燈　網友不捨：心中第一名

喜愛品嚐日式串燒、小酌兩杯的民眾，可得把握機會了！藏身於林森北路條通內的台北燒鳥人氣餐廳「酉志」宣佈，因租約到期因素，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。