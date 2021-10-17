藝術家林舜龍攜手稻草編織耆老 豆莢幽浮降落宜蘭傳藝

「我想幽浮如果來到地球，最喜歡的地方應該是台灣的宜蘭！這裡風景美，環境又乾淨。而來到地球的幽浮也要偽裝一下，變成農產品落在草地上還滿好的。」今年初受全聯善美的文化藝術基金會的邀請，到宜蘭傳藝園區月河畔打造地景藝術的林舜龍表示，希望這件與天然風景融合、造型樸實中帶點幽默的「豆莢幽浮」創作，能讓人在親近自然時感受到藝術的溫度與幸福。

享譽國際的台灣地景藝術家林舜龍，多次受邀為「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」創作，他今年在北台灣唯一一件的地景藝術作品就是「豆莢幽浮」，曾經兩度與宜蘭在地居民共同創作的他，對宜蘭的自然景觀與農村耆老的手工技藝印象深刻。

此次林舜龍與宜蘭縣冬山鄉永美社區18位擅長稻草編織的耆老共同創作的「豆莢幽浮」，長11公尺、高4公尺，這群加起來超過1000歲的長輩們，以在地收割曬乾的稻草為素材，運用搓草繩與編掃帚等傳統手工技巧，花費一個多月時間綁紮近500捆稻草，層層包覆在巨型鋼構上，做成一個敞開像是在微笑的豆莢，豆莢還露出三顆可愛的豆子座椅。

「長輩用智慧跟豐富經驗一起完成它，我看見了臺灣人最珍貴最美的地方，就是用心」。林舜龍希望遊客走近與「豆莢幽浮」面對面，除了看見大自然材質也可做成藝術品、傳統手工藝也可以融入地景藝術創作裡，還能從每一根稻草感覺到長輩用心編織的溫度，以及那股純粹的快樂幸福。