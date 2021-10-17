藝術家林舜龍攜手稻草編織耆老 豆莢幽浮降落宜蘭傳藝
「我想幽浮如果來到地球，最喜歡的地方應該是台灣的宜蘭！這裡風景美，環境又乾淨。而來到地球的幽浮也要偽裝一下，變成農產品落在草地上還滿好的。」今年初受全聯善美的文化藝術基金會的邀請，到宜蘭傳藝園區月河畔打造地景藝術的林舜龍表示，希望這件與天然風景融合、造型樸實中帶點幽默的「豆莢幽浮」創作，能讓人在親近自然時感受到藝術的溫度與幸福。
享譽國際的台灣地景藝術家林舜龍，多次受邀為「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」創作，他今年在北台灣唯一一件的地景藝術作品就是「豆莢幽浮」，曾經兩度與宜蘭在地居民共同創作的他，對宜蘭的自然景觀與農村耆老的手工技藝印象深刻。
此次林舜龍與宜蘭縣冬山鄉永美社區18位擅長稻草編織的耆老共同創作的「豆莢幽浮」，長11公尺、高4公尺，這群加起來超過1000歲的長輩們，以在地收割曬乾的稻草為素材，運用搓草繩與編掃帚等傳統手工技巧，花費一個多月時間綁紮近500捆稻草，層層包覆在巨型鋼構上，做成一個敞開像是在微笑的豆莢，豆莢還露出三顆可愛的豆子座椅。
「長輩用智慧跟豐富經驗一起完成它，我看見了臺灣人最珍貴最美的地方，就是用心」。林舜龍希望遊客走近與「豆莢幽浮」面對面，除了看見大自然材質也可做成藝術品、傳統手工藝也可以融入地景藝術創作裡，還能從每一根稻草感覺到長輩用心編織的溫度，以及那股純粹的快樂幸福。
除了宜蘭傳藝園區有林舜龍運用稻草創作的地景藝術，11月27日由全聯福利中心在台北市大安森林公園舉辦的公益嘉年華活動中，還可欣賞到宜蘭藝術家林靖格運用竹片結合竹編工藝所創作的最新大型地景藝術 ; 數以百計的竹編花籃，像是一朵朵盛開的花，竹籃的重量讓下方支撐桿呈現彎曲弧度，有如彎腰道謝，作品以此命名為「垂首道謝」。
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