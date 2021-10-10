萬聖節來了！亞尼克9款怪點心登場 打卡享飲品買1送1
隨著萬聖節即將到來，「亞尼克」今年推出嘿皮抹茶怪生乳捲、南瓜怪等9款應景的怪奇甜點，同時於陽明山門市規劃帶有墨西哥風的「骷髏亡靈祭」造景，增添萬聖節氣氛，10月31日前拍照打卡，還可享飲品買1送1的優惠。
9款限定的怪奇甜點中，「嘿皮抹茶怪生乳捲」切片蛋糕，選用滿壽多園靜岡抹茶粉與北海道奶霜，帶有抹茶尾韻，搭配竹炭泡芙蛋糕與大眼睛，有著俏皮的怪奇模樣，每片125元。入口清脆又香甜的法式蛋白霜，則是化身「萬聖疊疊樂」、「南瓜怪」等符合萬聖節造型，適合作為小禮物，每支129元。
亞尼克也推出淘氣小精靈、萬餓蝙蝠、搗蛋南瓜、裂嘴黑貓等4款糖霜彩繪餅乾，每片98～118元，可享買3送1的優惠。另外還有古怪的「魔幻指尖」，同樣可享買3包送1包的方案，每包100元。至於「焦糖嫩布丁」在萬聖節期間，也加上白色小精靈作為點綴，更具萬聖節氛圍。
除了萬聖節限定商品外，亞尼克在10月也推出「蜜香橘瓣起司磚」、「蜜香橘瓣酥菠蘿」等橘瓣系甜點，各為450、650元。另還有「焦糖玫瑰鹽派塔」與「焦糖咔滋咔滋」同步新登場，增添秋季的香甜滋味，每份各為520、720元。
呼應萬聖節，亞尼克今年特別將位於陽明山美軍宿舍的亞尼克夢想村打造出搞怪異國風，除了萬聖節經典南瓜佈置，此次更融合「骷髏亡靈祭」文化，加入斑斕色彩、骷髏元素。10月31日前至夢想村門市拍照打卡，可享飲品買1送1，店內還推出「心情拿鐵」第2杯半價的優惠。
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