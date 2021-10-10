萬聖節來了！亞尼克9款怪點心登場　打卡享飲品買1送1

隨著萬聖節即將到來，「亞尼克」今年推出嘿皮抹茶怪生乳捲、南瓜怪等9款應景的怪奇甜點，同時於陽明山門市規劃帶有墨西哥風的「骷髏亡靈祭」造景，增添萬聖節氣氛，10月31日前拍照打卡，還可享飲品買1送1的優惠。

9款限定的怪奇甜點中，「嘿皮抹茶怪生乳捲」切片蛋糕，選用滿壽多園靜岡抹茶粉與北海道奶霜，帶有抹茶尾韻，搭配竹炭泡芙蛋糕與大眼睛，有著俏皮的怪奇模樣，每片125元。入口清脆又香甜的法式蛋白霜，則是化身「萬聖疊疊樂」、「南瓜怪」等符合萬聖節造型，適合作為小禮物，每支129元。

亞尼克也推出淘氣小精靈、萬餓蝙蝠、搗蛋南瓜、裂嘴黑貓等4款糖霜彩繪餅乾，每片98～118元，可享買3送1的優惠。另外還有古怪的「魔幻指尖」，同樣可享買3包送1包的方案，每包100元。至於「焦糖嫩布丁」在萬聖節期間，也加上白色小精靈作為點綴，更具萬聖節氛圍。

除了萬聖節限定商品外，亞尼克在10月也推出「蜜香橘瓣起司磚」、「蜜香橘瓣酥菠蘿」等橘瓣系甜點，各為450、650元。另還有「焦糖玫瑰鹽派塔」與「焦糖咔滋咔滋」同步新登場，增添秋季的香甜滋味，每份各為520、720元。