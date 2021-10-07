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北北基桃聯合宣傳「眷村文化節」 答對問題可抽大禮包

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
北北基桃4縣市首長今天線上合體，聯合宣傳「2021北北基桃眷村文化節」。記者江婉儀／攝影
北北基桃4縣市首長今天線上合體，聯合宣傳「2021北北基桃眷村文化節」。記者江婉儀／攝影

北北基桃4縣市首長今天線上合體，聯合宣傳「2021北北基桃眷村文化節」。今年由台北市主辦，因應疫情調整為線上記者會，共同推出「拾眷集章－集章抽好禮」，只要答對即可參加4縣市準備的大禮包抽獎，新北市長侯友宜則推薦眷村美食牛肉麵，也推薦民眾到空軍三重一村一遊。

4位縣市首長在快問快答的趣味遊戲裡分享自己印象最深的眷村美食，以及推薦必去眷村景點。其中新北市長侯友宜透露，自己最愛牛肉麵，因為第一次吃到牛肉麵就是在眷村，在小時候更是難得吃到，而且以前擔任警察時破案慶功必吃。

侯友宜表示，市府花很多時間在空軍三重一村修復，保留日治時期甬道遺跡跟防砲歷史文物，今年配合防疫，虛實整合系列活動，透過線上辦理民歌演唱會、眷村菜教學、復古老照片徵件等推廣活動，另外也規劃實體活動，包括眷村女力展及崇右科大帶來的眷村音樂劇表演。

侯友宜表示，除共同推廣眷村文化外，也一同推出許多文化政策，例如街頭藝人從今年開始，只要在北北基桃任一縣市登記取得證照，一證通用四市，就可到北北基桃超過500處場地表演，資料互通，便利許多。北北基桃首都圈生活緊密，合作不止藝文活動，像是交通建設、水利設施、經濟發展等，未來也需要大家一起努力、為北部城市共同建設，創造「城市共好」，讓北北基桃900萬市民朋友生活都能更好。

新北市文化局表示，新北市眷村文化節從10月10日起至31日，在10日線上舉辦民歌演唱會，23日於光復節當周，在空軍三重一村邀請崇右科大為今年活動量身打造音樂歌舞劇，還有眷村女力展，一探過去眷村的生活樣貌，回憶民國50、60年代眷村女性們的身影。更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。

新北市長侯友宜將三重空軍一村便當盒及眷村菜食譜放入4縣市共同準備的眷村大禮包。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜將三重空軍一村便當盒及眷村菜食譜放入4縣市共同準備的眷村大禮包。記者江婉儀／攝影

眷村 侯友宜

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