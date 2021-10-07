拉麵迷哭哭！9年「鷹流台灣忠孝本店」結束營業

拉麵迷要難過了！創立自2012年的人氣拉麵店「鷹流台灣忠孝本店」，將於今年11月30日結束營業，結束9年的歷史。消息一出，即引起粉絲震驚，表示「我在台灣的第一碗拉麵就是從鷹流本店開始的」、「我快要哭了」、「天啊這是什麼噩耗」

從神田飲茶酒場、東京新大久保到東京高田馬場，鷹流拉麵自2012年來台，開設台灣第一間「鷹流台灣忠孝本店」。創辦人鷹峰涼一於公告中指出，當時在台灣非常道地的日本拉麵店比較少，因此期許自己能在台灣用日本的方法，自己做麵條並且在鷹流台灣忠孝本店做出全台最濃的拉麵及沾麵。然後在9年內，鷹流也以接近一年一店舖的速度，開設了惡鬼、蘭丸、蘭丸中山店、公館極匠等門市。

鷹峰涼一文內也指出，當初成立鷹流台灣忠孝本店時，期望能用最好的食材及技術讓各位享用印象深刻的一碗拉麵，但沒有辦法維持良好的品質，因此決定閉店，當然這個部份不是員工的問題，而是自己的責任，因為自己沒有辦法要求或是培養出能夠了解自己對拉麵想法的員工。

鷹峰涼一也表示，拉麵就像是自己人生的全部，每天都在學習充實自己，只因為希望可以做出自己滿意的拉麵，並且可以趕得上日本拉麵業界，但如果自己端出的拉麵是讓人感到尷尬或是自己感到丟臉的，那麼閉店才是對的，因為沒有辦法維持良好的品質（事實上鷹流台灣忠孝本店可以說是自己做過最花時間、成本也最高的店，他的口味也是自己最愛的）。

同時，鷹峰涼一也預告，鷹流不會從台灣消失，已經做好在台灣過下半輩子的打算，自己會繼續努力尋找讓鷹流進步進化的辦法，並且期待能在台灣的拉麵產業及餐飲業中再次發光發熱。