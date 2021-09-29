限時3天！愛買量販「國際咖啡日」現煮美式10元 沖泡飲買1送1
咖啡控注意！迎接10月1日「國際咖啡日」，愛買量販限時3天現煮美式咖啡只要10元，同步推出多款咖啡沖泡商品加「加1元多1件」、「買1送1」等優惠，趕快準備好趁此機會讓咖啡庫存補滿滿。
10月1日至10月3日限時3天，憑愛買App數位會員卡至板橋南雅店、桃園店、新竹店、巨城店、台中復興店和水湳店客服中心，即可兌換現煮美式咖啡10元優惠券乙張，每卡每日限兌換1次，還可補差價換成濃醇拿鐵。
另外，愛買量販全門市即日起至10月5日推出指定20款咖啡豆、濾掛咖啡等商品促銷，最低5折起。雀巢咖啡系列商品單筆滿299元現折30元，單筆最高現折90元，摩卡研磨濾掛咖啡系列、伯朗咖啡豆系列、西雅圖路佳王曼特寧系列加1元多1件，UCC咖啡豆系列、雀巢金牌咖啡產地系列限時買1送1。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言