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限時3天！愛買量販「國際咖啡日」現煮美式10元 沖泡飲買1送1

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販限時3天App數位會員現煮美式咖啡只要10元。圖／愛買量販提供
愛買量販限時3天App數位會員現煮美式咖啡只要10元。圖／愛買量販提供

咖啡控注意！迎接10月1日「國際咖啡日」，愛買量販限時3天現煮美式咖啡只要10元，同步推出多款咖啡沖泡商品加「加1元多1件」、「買1送1」等優惠，趕快準備好趁此機會讓咖啡庫存補滿滿。

10月1日至10月3日限時3天，憑愛買App數位會員卡至板橋南雅店、桃園店、新竹店、巨城店、台中復興店和水湳店客服中心，即可兌換現煮美式咖啡10元優惠券乙張，每卡每日限兌換1次，還可補差價換成濃醇拿鐵。

另外，愛買量販全門市即日起至10月5日推出指定20款咖啡豆、濾掛咖啡等商品促銷，最低5折起。雀巢咖啡系列商品單筆滿299元現折30元，單筆最高現折90元，摩卡研磨濾掛咖啡系列、伯朗咖啡豆系列、西雅圖路佳王曼特寧系列加1元多1件，UCC咖啡豆系列、雀巢金牌咖啡產地系列限時買1送1。

西雅圖路佳王曼特寧系列，盒裝特價199元，加1元多1件。圖／愛買量販提供
西雅圖路佳王曼特寧系列，盒裝特價199元，加1元多1件。圖／愛買量販提供
雀巢金牌咖啡產地系列（100克/罐）售價342元，買1送1。圖／愛買量販提供
雀巢金牌咖啡產地系列（100克/罐）售價342元，買1送1。圖／愛買量販提供
摩卡研磨濾掛咖啡系列，盒裝特價157元，加1元多1件。圖／愛買量販提供
摩卡研磨濾掛咖啡系列，盒裝特價157元，加1元多1件。圖／愛買量販提供

咖啡 愛買 桃園

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