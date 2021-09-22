500案內所／法朋「老奶奶檸檬蛋糕」快閃外賣 限時2天

台北超人氣排隊店「法朋烘焙甜點坊」將於10/2、10/3快閃500案內所，帶來美食家認證「經典中的經典」─老奶奶檸檬蛋糕，以及送禮自用兩相宜的經典鐵盒餅乾、法朋經典常溫系列商品等，現場還可能與金牌名廚李依錫相見歡。

誕生於2012年，由曾獲法國巴黎甜點公開賽冠軍的甜點主廚李依錫創立的法朋烘焙坊，店內走白色素雅裝潢，舞台全給了繽紛誘人的甜點。十多歲就入行的李依錫，擅長將當季最鮮美的滋味融入甜點中，讓甜點與土地有更深的連結，並散發自然的生命氣息；法朋滿著台灣味的法式甜點，也引領台灣甜點革新風潮，讓法式甜點真正融入了在地的日常。

其中的「老奶奶檸檬蛋糕」，源自於法朋主廚李依錫旅法時的回憶。外表樸實，內藏溼潤蓬鬆的蛋糕體，撲上雪白的檸檬糖霜，散發誘人的檸檬香氣，向來是法朋的經典甜品。法朋的精益求精也在此展現，為讓不含乳化劑的日本純鮮奶油不滑動、而特製誕生的蛋糕底板，不少網友首見驚呼「很驚喜，忍不住想留下來」，目前5吋老奶奶檸檬蛋糕、整模冷藏塔類、整模慕斯蛋糕、整模鮮奶油蛋糕都已改版換新裝。

另外，還有中秋「一盒難求」的法朋經典鐵盒禮盒，也快閃500案內所，每片餅乾從生產到包裝都是純手工，所用的食材也奔頂，像是丹麥的Lurpak奶油、手工黑糖、價格不斐的和三盆糖等。另外，還有到場才揭密的精選常溫系列商品。

●關於「500案內所」

「500案內所」是質感媒體「500輯」開設的期間限定概念店，也是繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」，以及透過實作體驗職人精神的「500fu」之後，再度創新演繹新媒體的多元樣貌。

這是一處質感與趣味交會的新鮮指引，地點在同樣提倡理想生活的北市士林區福林路的「Alife」，坐擁藍天綠地，往上可至七星山系，來往捷運站可步行或租用單車，一路行來，各類服飾小吃、國定官邸古蹟，或更遠處的科學教育館、故宮博物院，一日遊充實美好。

500案內所內除了快閃美食，也有一面精彩的打卡牆─集結過往專題封面的微型插畫展，以及系列首次問世的周邊商品，還有台灣各路優質生活品牌同步進駐；每逢周末及國定假日期間，也提供不同類型的豐富活動，像是人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和精彩的藝文講座等。

相關資訊可關注500輯粉絲專頁、Instagram。

●如果你想去

500案內所｜期間限定店

時間：即日起至11/14，每日11:00-17:00

地點：台北市士林區福林路203號（近捷運士林站，步行約10分鐘）