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萬聖節限定！Cold Stone「橘幻精靈、酷黑女巫」現身

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
以「烤地瓜牛奶冰淇淋」為基底的「橘幻精靈」。圖／COLD STONE提供
以「烤地瓜牛奶冰淇淋」為基底的「橘幻精靈」。圖／COLD STONE提供

搞怪的萬聖節即將到來，連鎖冰品「COLD STONE」今年攜手蝦皮購物，以「烤地瓜牛奶冰淇淋」搭配佐料，推出新品「橘幻精靈」，另外還有黑色視覺造型的「酷黑女巫」同步登場。為慶祝新品上市，還有冰淇淋買1送1、冰淇淋蛋糕現折180元等不同優惠。

「橘幻精靈」選用台農57號烤地瓜製成烤地瓜牛奶冰淇淋，並且拌入森永海鹽焦糖粒，以鹹甜交錯的滋味，帶出濃郁細緻的風味，最後再配上台農57號蜜地瓜丁、卡士達麻糬，增添豐富的咀嚼口感，還加贈蝦小編鬼鬼插卡，憑卡可獲得新客加碼折扣金，每杯140元起。「酷黑女巫」則是以牛奶冰淇淋為基底，並調製成黑色造型，還拌入OREO、小麻糬，最後以草莓帶出酸甜的血腥色調，每杯140元起。同時COLD STONE也推出應景的「極黑脆餅」、「極黑甜筒」，增添萬聖節神秘氣息。活動產品自9月17日至11月4日限時供應。

為慶祝新品上市，9月17日至9月21日期間，中杯以上冰淇淋可享買1送1優惠；9月24日至9月28日期間，可享OURS歡樂桶冰淇淋買1送1。另外在活動期間，於蝦皮購物APP可使用蝦幣兌換冰淇淋買1送1、冰淇淋蛋糕現折180元以及精靈魔法套餐特價199元等不同優惠。

COLD STONE應景推出「極黑甜筒」。圖／COLD STONE提供
COLD STONE應景推出「極黑甜筒」。圖／COLD STONE提供
COLD STONE推出「橘幻精靈」、「酷黑女巫」2款期間限定新品。圖／COLD STONE提供
COLD STONE推出「橘幻精靈」、「酷黑女巫」2款期間限定新品。圖／COLD STONE提供

冰淇淋 蝦皮購物 萬聖節

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