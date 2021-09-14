限時5天！全家「隨買跨店取」指定咖啡、霜淇淋推特價

中秋節就是要烤肉，今年因應疫情考量，大部分縣市公告不開放戶外烤肉規範，全家便利商店於「全家行動購」網路商城推出4款電烤爐備戰，門市推出中秋烤肉不可或缺的商品聯促活動，包括匠土司家庭號任選兩件9折、大瓶寶特瓶汽水任2件79元優惠等。

根據全家便利商店以往中秋節銷售數字發現，烤肉必配的土司業績成長5成、解膩消渴的碳酸汽水銷售倍增、烤肉醬銷量更是翻10倍。「全家行動購」網路商城近期推出居家電烤爐，一周熱銷2,000組，即日起特別推出4款電烤盤，價格帶介於899元～3,990元間。

瞄準烤肉需求，全家便利商店「原味覺土司」、「醇乳香土司」、「新纖麥土司」等3款匠土司9月17日至9月21日推出任選兩件享9折優惠；即日起至10月5日購買大寶特瓶汽水可享指定商品任選2件79元。