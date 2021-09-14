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限時5天！全家「隨買跨店取」指定咖啡、霜淇淋推特價
中秋節就是要烤肉，今年因應疫情考量，大部分縣市公告不開放戶外烤肉規範，全家便利商店於「全家行動購」網路商城推出4款電烤爐備戰，門市推出中秋烤肉不可或缺的商品聯促活動，包括匠土司家庭號任選兩件9折、大瓶寶特瓶汽水任2件79元優惠等。
根據全家便利商店以往中秋節銷售數字發現，烤肉必配的土司業績成長5成、解膩消渴的碳酸汽水銷售倍增、烤肉醬銷量更是翻10倍。「全家行動購」網路商城近期推出居家電烤爐，一周熱銷2,000組，即日起特別推出4款電烤盤，價格帶介於899元～3,990元間。
瞄準烤肉需求，全家便利商店「原味覺土司」、「醇乳香土司」、「新纖麥土司」等3款匠土司9月17日至9月21日推出任選兩件享9折優惠；即日起至10月5日購買大寶特瓶汽水可享指定商品任選2件79元。
全家便利商店「隨買跨店取」9月17日至9月21日限時限量推出Let’s Café經典大杯美式咖啡2杯特價69元、經典大杯拿鐵2杯特價79元、私品茶仙女波波紅茶2杯特價69元（限量）、私品茶仙女波波醇奶茶2杯特價79元（限量）、Fami霜淇淋2支特價59元等優惠。實體門市於中秋連假活動期間也有Let’s Café巧克力買一送一、仙女波波紅茶優惠價39元、仙女波波醇奶茶優惠價49元等好康。
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