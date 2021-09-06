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買6送2！Mister Donut「4款寶可夢甜甜圈」再度登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出全新口味的寶可夢甜甜圈。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出全新口味的寶可夢甜甜圈。圖／Mister Donut提供

繼去年推出「寶可夢甜甜圈」之後，Mister Donut今年於9月7日起，再推出全新口味的寶可夢甜甜圈，除了皮卡丘甜甜圈外，還有皮卡丘の尾巴、吉利蛋甜甜圈、精靈球波堤等多種造型，滿足粉絲們的蒐集喜好。另外Mister Donut還有3款全新口味的波堤甜甜圈同步登場，指定時段還可享「買6送2」與加送「皮卡丘遮陽帽」的優惠方案。

今年推出的寶可夢造型甜甜圈共有4款。「皮卡丘甜甜圈」是牛奶糖布丁口味，並且還有2種不同的電力眼神，每顆75元。「皮卡丘の尾巴」為布丁泡芙口味，搭配卡士達鮮奶油內餡，每顆55元。首次亮相的「吉利蛋甜甜圈」，有著圓滾滾的討喜身形，搭配草莓巧克力沾醬，每顆70元。「精靈球波堤」則使用添加青森蘋果粉製成的蘋果巧克力和優格巧克力搭配，一次可以吃到兩種滋味，每顆55元。

另外內含4個小甜甜圈的「歡樂派對」也配合活動，替換上雙面設計的寶可夢包裝，每盒60元，2盒100元。Mister Donut也推出寶可夢手提袋、寶可夢馬克杯組等週邊商品，自9月7日起開始預購，可於11月初開放取貨。寶可夢手提袋共有2種款式，消費滿100元即可以299元加購1個。寶可夢馬克杯共2種設計，每盒2入，消費滿100元，加購價每組399元。

除此之外，本季還有布丁波堤、牛奶糖布丁波堤、餅乾牛奶糖波堤等3款全新口味甜甜圈，還有牛奶糖布丁歐菲香，每顆42～48元。同時Mister Donut也推出卡布奇諾、抹茶拿鐵珈琲、榛果可可拿鐵珈琲等3款花式咖啡特調，每杯65～85元，活動期間購買指定熱飲還有寶可夢紙杯和杯套包裝。

9月7日至9月12日期間，任選6個甜甜圈／點心／飲品，內含2款指定新品，其中2個可享免費招待；10月1日至10月7日期間，使用悠遊卡結帳購買甜甜圈／點心買6送2方案，可加贈「皮卡丘遮陽帽」1頂。

本季還有布丁波堤、牛奶糖布丁波堤、餅乾牛奶糖波堤、牛奶糖布丁歐菲香，每顆42～48元。圖／Mister Donut提供
本季還有布丁波堤、牛奶糖布丁波堤、餅乾牛奶糖波堤、牛奶糖布丁歐菲香，每顆42～48元。圖／Mister Donut提供
「皮卡丘甜甜圈」有2種不同的電力眼神，每顆75元。圖／Mister Donut提供
「皮卡丘甜甜圈」有2種不同的電力眼神，每顆75元。圖／Mister Donut提供
首次亮相的「吉利蛋甜甜圈」，每顆70元。圖／Mister Donut提供
首次亮相的「吉利蛋甜甜圈」，每顆70元。圖／Mister Donut提供
皮卡丘の尾巴，每顆55元。圖／Mister Donut提供
皮卡丘の尾巴，每顆55元。圖／Mister Donut提供

寶可夢 巧克力

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