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蠟筆小新30周年期間限定店來台南 鐵粉提前排隊搶入場
蠟筆小新30周年期間限定店「甜點世界大冒險」繼台北場締造10萬人次進場後，今天中午12時在台南新光三越新天地登場，除了有超過280項台北場熱銷商品，還有多樣專屬台南場限定的新品，包括屁屁抱枕、蠟筆小新雨傘等，許多鐵粉迫不及待，提前1小時就來排隊等待搶先入場。
主辦單位聯合數位文創指出，這次快閃店設在新光三越新天地5樓B區廣場，為了配合「連空氣都是甜的台南」，特地打造4座拍照區，讓粉絲置身蠟筆小新的甜點世界，感受甜滋滋的氛圍，可以和立體可口的霜淇淋、冰涼美味的水果刨冰拍照，還能與父親野原廣志坐在餅乾椅上休息。另外，還有高達2公尺、長近4公尺的雙葉幼稚園校車，粉絲可以上車與園長及幼稚園的小朋友一起搭車拍照。
今年初剛在台北結束的30周年期間限定店在2個月內吸引逾10萬人次入場，多樣商品提前售完，讓許多粉絲扼腕，這次也有280項熱銷商品，包括60公分高的小新玩偶、耳朵可以動的魔術小白娃娃、巧克比餅乾衛生紙盒、搞怪的蠟筆小新擋泥板、變身鱷魚阿山及馬卡龍的兩用頸枕等。
此次主辦方更推出多項台南場專屬的全新商品，包含巧克比款馬克杯、冰淇淋款證件帶、滿布甜點的蠟筆小新雨傘，還有屁屁抱枕，以及30周年紀念款的蠟筆小新存錢筒。
聯合數位文創表示，快閃活動即日起到10月11日，消費滿千即送30周年紀念徽章1枚，送完為止；只要在9月5日前單筆消費滿300元，即可抽9月24日將上映的《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》電影首輪免費兌換券1張或早鳥優惠券2張，每日數量有限，抽完為止。
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