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2021米其林／美食家LIZ首度公開 10家口袋「星」名單

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
摘星呼聲很高的米香。圖／摘自臉書
摘星呼聲很高的米香。圖／摘自臉書

「台北台中米其林指南2021」將於明(25日)首次以線上發布會形式登場，到底有哪些餐廳已具摘星資格、有無掉星的遺憾或升級的可能？還有沒有超越想像的「黑馬」現身？都是近日美食圈討論的熱門話題。美食家LIZ高琹雯認為，去年取得餐盤推薦、頗獲好評的Orchid Restaurant蘭、晶華軒、法緹、彧割烹，都是她的口袋「星」名單，「米其林餐盤開得不錯，就等於為摘星做準備」。

LIZ高琹雯指出，以目前的一星名單看來，少割烹或懷石料理，較偏向壽司類；此外，她也期待更多的台菜與中菜可以被看見，像是呼聲很高的台北美福大飯店米香中餐廳、葉公館滬菜，料理皆具水準；同時也看好山海樓，「菜色細緻，應該可更上一層樓」。

台中相較台北，她認為「有更多新餐廳具摘星的企圖」，甚至可說，瞄準台中摘星而準備，像是疫情期間新開幕的Frenchie Frenchie，一定趕不上今年評鑑，但已炒熱台中摘星話題，另外，保有樂沐精神、具一星水準的「小樂沐」，還有元餐廳、滿堂，都是LIZ認為具資格的星餐廳。

LIZ說，台北的月夜岩、台中去年開幕的頂粵吉品也有摘星相，若沒有星，至少希望能進餐盤推薦。還有不少人認為可能摘星的鳥苑地雞燒，去年連餐盤都沒有，頗令人意外，今年也期盼至少入餐盤。

LIZ認為，台灣米其林已具備國際水準，指南推薦的名單相較其他國家，也毫不遜色；相比第一年來台，包括名單與餐廳「確實成熟很多」。她也看到米其林指南帶來的影響，「台灣好餐廳正急起直追，而且人才輩出，甚至吸引不少名廚來台展店，在軟硬體上都具備國際格局，可與國際城市無縫接軌」。

她也建議，想摘星或升級都有些關卡必須突破，像是細緻度、食材的品質、烹飪技巧與創意，都很重要，「餐盤上的細節愈精準無暇，愈容易摘星」。

小樂沐延續樂沐精神，打造好料理。圖／摘自臉書
小樂沐延續樂沐精神，打造好料理。圖／摘自臉書
蘭餐廳菜色細膩。圖／摘自臉書
蘭餐廳菜色細膩。圖／摘自臉書
美食家LIZ。本報資料照
美食家LIZ。本報資料照
晶華軒菜色水準已具摘星資格。圖／摘自臉書
晶華軒菜色水準已具摘星資格。圖／摘自臉書
元餐廳是LIZ的口袋星名單。圖／摘自臉書
元餐廳是LIZ的口袋星名單。圖／摘自臉書

米其林 樂沐

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