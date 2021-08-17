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獨／才開3年！世界咖啡冠軍王策「VWI」創始店熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
VWI創始店將於9月5日停業。圖/擷取自VWI by CHANWANG粉絲頁
VWI創始店將於9月5日停業。圖/擷取自VWI by CHANWANG粉絲頁

新冠肺炎疫情對於全台的餐飲業造成重創，許多餐飲業者紛紛拉下鐵門。其中由2017年世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的VWI，16日晚間宣布，因疫情席捲與租約到期，因此位於復興南路的創始店將於9月5日熄燈，結束3年的營業時間。

出身自咖啡世家的王策，擁有豐富的咖啡經歷，在2017年獲得世界咖啡沖煮大賽冠軍之後，更令名聲達到巔峰。2018年年底，王策於台北微風廣場商圈開設「VWI」，店內提供各種焙度、品種的精選咖啡，開幕後就成為許多咖啡迷的朝聖之地。在Google上也獲得超過400則評論，平均4.4分。後來包括在新竹、台中均有分店。

但是VWI於8月16日晚間宣布，位於台北復興南路的創始店在租約到期之際，經過反覆評估與考量，決定放棄經營，並將於9月5日結束營業。但公告中也指出，已經秘密著手下一個空間的計畫，就在36-8走路可達的距離，希望喜歡VWI的人可以更享受放鬆。

咖啡 疫情 餐飲業

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