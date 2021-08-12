5米高甜甜圈巨塔！新光三越「甜甜圈花園」藝術展甜度滿載

甜點總是能讓人心情愉快，當中，風行世界的國民甜點「甜甜圈」可以說是每個人從小到大對甜點的經典記憶，一口甜甜圈就是最簡單的平凡幸福。擅長透過裝置藝術傳達季節氛圍的新光三越，今年夏天首度邀請到以甜甜圈創作聞名的韓國藝術家金載容Kim Jae Yong，將他的甜甜圈著名代表作特別從韓國運送來台灣，推出「甜甜圈花園藝術空間展」，周末就是七夕情人節，有經過新光三越北中南三大店的情侶、夫妻，或是好感情的家人、閨蜜與死黨，不妨與甜甜圈創作來張合影，留下甜蜜記憶。

韓國藝術家金載容的甜甜圈創作起點，來自於他2008年在創作瓶頸中，甜甜圈是為他帶來歡樂的事物之一，同時也帶來滿滿的創作能量，於是他將甜甜圈轉化為傳遞微笑和快樂想法的符號推出一系列甜甜圈創作，作品曾於紐約、杜拜、上海等地舉辦展覽，因色彩繽紛可愛，成為話題焦點。

這次新光三越將金載容181個甜甜圈作品特地從韓國運送來台灣，其作品也是首度在百貨場域展出。作品包括首度與新光三越跨海聯手合作，將甜甜圈放大40倍，打造成高達5米高的「甜甜圈巨塔」，金載容期待作品首次在人潮交錯的百貨展出，透過象徵愛情的心形甜甜圈及夢幻多彩的甜蜜情感，提醒民眾愛自己更要愛他人。

另外還有一打開佈滿彩糖的米奇甜甜圈與粉紅淋醬的「甜甜圈驚喜盒」；打造XXL尺寸的甜甜圈的「甜度滿載」；用巨大的愛心甜甜圈詮釋愛情甜美滋味的「皇冠甜甜圈」；依甜甜圈的實際大小製作成陶瓷甜甜圈，搭配上繽紛色彩和閃亮水晶的「甜滋滋烘焙坊」，以及把吃的滋味轉變成看的樂趣的「甜滋滋下午茶」。