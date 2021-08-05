太空艦橋驚現北市！星宇航空全新形象門市即起試營運

全球正興起一股太空熱潮。星宇航空說，原內湖票務中心今正式搬遷，轉變為充滿宇宙感的全新形象門市，登陸於台北市中山區南京東路三段168號，即日起試營運開跑，結合票務中心及星宇小舖的空間，讓每位「登艙」的客人都能倘佯在太空奇幻氛圍之中，也在台北市中心打造了自己的太空艦橋。

星宇說，希望能突破端正規矩的票務中心印象，將空間定義為形象門市來打造，邀請到翻新「詹記麻辣火鍋敦南店」及「台南天下大飯店」、擅長透過空間說故事的「本事空間製作所」操刀，以「創造與未來的時差」為主軸，意謂現在對未來的想像，代表星宇的企圖心及新創力，並結合科幻、宇宙、探索、星體等元素，傳達星宇航空「飛行不止於大氣層」的品牌精神。

星宇說，形象門市以黑色為主調，呈現宇宙的靜謐感，入口處充滿太空感的STARLUX LOGO象徵太空艙門，讓客人在進入之前即感受到強烈的宇宙意象；票務櫃台跳脫傳統的方正配置，以環形設計配置於中央，就如太空船負責指揮調度的艦橋，搭配上方的環狀燈，使整個空間純粹化、中心化；地板上繪製環繞軸線的星體軌跡，定位出星宇小舖商品陳列區、候位區，以及彷如太空艙窗景的形象影⾳牆。