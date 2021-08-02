重現麟洋配金牌戰！辻利「抹茶蛋糕」吸千人敲碗：快出

台灣羽球的王齊麟、李洋男雙組合，在東京勇奪金牌，最後決勝局的鷹眼挑戰畫面，也成為網友與支持者間瘋狂流傳的經典畫面。來自日本的百年抹茶名店「辻利茶舗」，8月2日也於官網模擬推出一款限定的麟洋配「金牌抹茶生乳酪蛋糕」，即是使用抹茶蛋糕重現致勝鷹眼畫面，令粉絲大感驚喜，公佈短短1小時，就有超過千人按讚，紛紛拜託實體化，有網友表示「抹茶、香菜、綠豆沙口味都給我來一份！」、「快出」、「給你錢你快出！！」

擁有百年歷史的「辻利茶舗」自登台以後，不斷推出多樣化的抹茶商品，此次搭上羽毛球賽熱潮，在官網模擬推出一款「金牌抹茶生乳酪蛋糕」，透過抹茶生乳酪蛋糕模擬羽毛球賽場，並且利用糖霜劃上賽場界線，還計畫用「紅豆」來作為關鍵的羽球落點，完整重現關鍵的鷹眼畫面。儘管業者表示「真的只是示意圖」，但是卻獲得粉絲們的熱烈支持，大力留言要求推出實體化商品。

業者表示，該產品只是在構思階段的示意圖，但卻獲得粉絲們的大力支持，也深感榮幸與意外。業者並透露，目前已經與日本總部、廠商進行接洽，若能夠順利實體化並推出，會再開放粉絲購買，共同分享金牌喜悅。