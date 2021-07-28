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拿金牌了啦！限時2天 全聯推OFF COFFE拿鐵2杯39元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
金牌台灣啤酒特別推出「金牌奧運應援罐」，號召國人一起為中華健兒加油打氣。圖／全聯福利中心提供
金牌台灣啤酒特別推出「金牌奧運應援罐」，號召國人一起為中華健兒加油打氣。圖／全聯福利中心提供

東京奧運賽事熱烈進行中，台灣選手們本屆表現超亮眼，不斷傳出奪牌捷報，也讓全民都感受歡慶氛圍。全聯今宣布祭出多款商品限時優惠買1送1起，讓民眾即使無法親臨現場應援，也能於疫情期間在家觀看奧運賽事，一同為選手加油。而為了歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下臺灣東奧首面金牌，全聯特以拿鐵＝舉重的趣味關聯性，7月31日、8月1日限時2天推出OFF COFFE拿鐵（冰/熱）任2杯39元優惠，每天都要來杯咖啡的民眾千萬別錯過。

即日起至8月8日限時12天期間內，全聯推出多款商品福利卡限定買1送1起優惠，包含Crystal Valley礦沛氣泡水、悅氏Light鹼性水、本事橘品海苔、華元六福村Aircorn玉米脆餅等；而金牌台灣啤酒期間限定推出的「金牌奧運應援罐」，瓶身還特別設計霸氣「拿金牌了啦！」口號，號召臺灣人一起乾杯為中華隊喝采，活動期間，全聯祭出整組（330ML × 6入）特價151元優惠，全台限量共15萬組。另全聯獨家奧運包裝的「ASAHI SUPER DRY生啤酒」現正全面熱銷中，Asahi SUPER DRY今年推出「Discover Tokyo東京辛探索」限量版包裝，為因應東京奧運所推出的全新企劃，讓消費者儘管在無法出國旅遊的時期，也能跟著Asahi SUPER DRY一起探索東京辛風貌。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下臺灣東奧首面金牌，限時2天推出OFF COFFE拿鐵任2杯39元優惠。圖／全聯福利中心提供
歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下臺灣東奧首面金牌，限時2天推出OFF COFFE拿鐵任2杯39元優惠。圖／全聯福利中心提供

東京奧運 金牌 未成年

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