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芋頭控注意！全聯攜手大甲鎮瀾宮 狂推15款芋頭季新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Read Bread × 鎮瀾宮聯名「芋泥生吐司」，售價69元，8月14日至8月16日特價62元。圖／全聯福利中心提供
Read Bread × 鎮瀾宮聯名「芋泥生吐司」，售價69元，8月14日至8月16日特價62元。圖／全聯福利中心提供

芋頭控準備出發！紫色風暴即將襲捲全台全聯，自7月30日至8月26日將推出一系列芋頭季商品，集結甜點品牌We Sweet、麵包品牌Read Bread、全聯阪急麵包及調理品牌美味堂，聯手推出15款甜點、鹹食。其中，We Sweet、Read Bread、美味堂更特別與大甲鎮瀾宮聯名，將台灣引以為傲的大甲芋頭入餡，讓消費者「芋呷芋保庇」。

全聯今年特別嚴選台灣芋頭最有名產區的台中大甲芋頭為主角，選在農曆7月大甲芋頭盛產季推出，特選高品質芋頭直送加工廠，並用頂級SPA清洗，展現食材最原始的濃郁風味。全聯更發揮創意攜手大甲知名的鎮瀾宮設計聯名包裝，有著Q版媽祖搭配「芋旨」，為消費者祈福平安。

其中，We Sweet推出6款芋頭季甜點，其中有4款新品，首次亮相的「芋泥千層捲」內含芋頭微顆粒及芋泥餡料，搭配奶香千層餅皮，口感潤滑。「芋泥提拉」以大甲芋頭佐以牛奶調和的綿密芋頭餡，製成芋香提拉，最後舖於湯種蛋糕體上，層層都是驚喜。「特濃芋泥戚風蛋糕」4吋大小適合分享，滿滿醇厚濃郁的芋泥，包覆經典芋頭布丁蛋糕，優雅的外型全新登場。「芋泥大福」則是以芋泥慕斯搭配蜜芋頭，軟Q不甜膩。另外，經典的芋泥菠蘿泡芙、芋泥雙層布丁也重新回歸。

而推出後持續熱賣的Read Bread生吐司，也趁著芋頭季再推出鎮瀾宮聯名「芋泥生吐司」，芋頭添加比例更高達70g，讓整體吐司與芋頭餡料達到完美的組合，並以小家庭一次可以吃完的260g包裝，方便趁新鮮完食。

芋頭的魅力鹹甜皆宜，近年廣受消費者歡迎的美味堂調理鮮食系列此次也加入芋頭季行列，以「芋呷芋保庇」為主題，攜手鎮瀾宮推出5款台味傳統美食，售價99～179元，讓消費者在中元節期間，除了誠心祭拜、祈求平安，同時能夠享受綿密細緻的芋頭美食。包括「芋頭炊粉湯」、「腐皮鮮芋捲」、「芋香上上籤」、「盒呷平安米糕」，還有「香芋水晶圓」，每款都使用真材實料的大甲芋頭，在家簡單加熱就能享受經典古早味。

另外，全聯阪急麵包也趁著台灣芋頭盛產季推出3款芋頭新品，7月30日至8月12日嚐鮮價25元，包括「芋頭麵包磚」選用在地台灣芋頭，製成綿密微甜芋頭餡，包裹在猶如布里歐麵糰般柔軟的吐司中，風味絕佳。「芋頭肉鬆麵包」融和台灣本土鹹香豬肉脯與芋頭，一口吃下雙重滿足。「椰香芋頭麵包」特調香甜椰蓉醬與在地台灣芋頭，展現芋頭另一種南洋風情。

盒呷平安米糕，售價99元，鬆軟的大甲芋頭、肉燥和圓糯米一起蒸炊，讓人食指大動。圖／全聯福利中心提供
盒呷平安米糕，售價99元，鬆軟的大甲芋頭、肉燥和圓糯米一起蒸炊，讓人食指大動。圖／全聯福利中心提供
4吋特濃芋泥戚風蛋糕，售價159元。圖／全聯福利中心提供
4吋特濃芋泥戚風蛋糕，售價159元。圖／全聯福利中心提供
今年新品芋泥千層捲，售價119元，8月7日至8月9日特價109元。圖／全聯福利中心提供
今年新品芋泥千層捲，售價119元，8月7日至8月9日特價109元。圖／全聯福利中心提供
今年新品芋泥提拉，售價89元，8月21日至8月23日特價79元。圖／全聯福利中心提供
今年新品芋泥提拉，售價89元，8月21日至8月23日特價79元。圖／全聯福利中心提供
香芋水晶圓，售價99元，嚴選大甲芋頭，內餡以芋頭丁、絞肉、蝦米炒香，包裹Q彈的水晶皮，口感獨特。圖／全聯福利中心提供
香芋水晶圓，售價99元，嚴選大甲芋頭，內餡以芋頭丁、絞肉、蝦米炒香，包裹Q彈的水晶皮，口感獨特。圖／全聯福利中心提供
腐皮鮮芋捲，售價99元，嚴選大甲芋頭搭配上等新鮮魚漿，以腐皮包覆住滿滿餡料，外皮金黃脆口，酥香不失彈性。圖／全聯福利中心提供
腐皮鮮芋捲，售價99元，嚴選大甲芋頭搭配上等新鮮魚漿，以腐皮包覆住滿滿餡料，外皮金黃脆口，酥香不失彈性。圖／全聯福利中心提供
全聯芋頭季將自7月30日至8月26日推出15款芋頭控必吃甜點、麵包、古早味鹹食，芋呷芋保庇。圖／全聯福利中心提供
全聯芋頭季將自7月30日至8月26日推出15款芋頭控必吃甜點、麵包、古早味鹹食，芋呷芋保庇。圖／全聯福利中心提供
芋頭炊粉湯，售價179元，芋頭的鬆香口感，搭配精煉的豬大骨高湯，與炊粉烹煮後，呈現懷念的古早味。圖／全聯福利中心提供
芋頭炊粉湯，售價179元，芋頭的鬆香口感，搭配精煉的豬大骨高湯，與炊粉烹煮後，呈現懷念的古早味。圖／全聯福利中心提供
芋香上上籤，售價99元，嚴選大甲芋頭，滿滿芋頭絲與特製豬肉內餡混合，蒸炊後軟綿的芋頭香，真材實料。圖／全聯福利中心提供
芋香上上籤，售價99元，嚴選大甲芋頭，滿滿芋頭絲與特製豬肉內餡混合，蒸炊後軟綿的芋頭香，真材實料。圖／全聯福利中心提供

麵包 鎮瀾宮 甜點

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