芋頭控注意！全聯攜手大甲鎮瀾宮 狂推15款芋頭季新品

芋頭控準備出發！紫色風暴即將襲捲全台全聯，自7月30日至8月26日將推出一系列芋頭季商品，集結甜點品牌We Sweet、麵包品牌Read Bread、全聯阪急麵包及調理品牌美味堂，聯手推出15款甜點、鹹食。其中，We Sweet、Read Bread、美味堂更特別與大甲鎮瀾宮聯名，將台灣引以為傲的大甲芋頭入餡，讓消費者「芋呷芋保庇」。

全聯今年特別嚴選台灣芋頭最有名產區的台中大甲芋頭為主角，選在農曆7月大甲芋頭盛產季推出，特選高品質芋頭直送加工廠，並用頂級SPA清洗，展現食材最原始的濃郁風味。全聯更發揮創意攜手大甲知名的鎮瀾宮設計聯名包裝，有著Q版媽祖搭配「芋旨」，為消費者祈福平安。

其中，We Sweet推出6款芋頭季甜點，其中有4款新品，首次亮相的「芋泥千層捲」內含芋頭微顆粒及芋泥餡料，搭配奶香千層餅皮，口感潤滑。「芋泥提拉」以大甲芋頭佐以牛奶調和的綿密芋頭餡，製成芋香提拉，最後舖於湯種蛋糕體上，層層都是驚喜。「特濃芋泥戚風蛋糕」4吋大小適合分享，滿滿醇厚濃郁的芋泥，包覆經典芋頭布丁蛋糕，優雅的外型全新登場。「芋泥大福」則是以芋泥慕斯搭配蜜芋頭，軟Q不甜膩。另外，經典的芋泥菠蘿泡芙、芋泥雙層布丁也重新回歸。

而推出後持續熱賣的Read Bread生吐司，也趁著芋頭季再推出鎮瀾宮聯名「芋泥生吐司」，芋頭添加比例更高達70g，讓整體吐司與芋頭餡料達到完美的組合，並以小家庭一次可以吃完的260g包裝，方便趁新鮮完食。

芋頭的魅力鹹甜皆宜，近年廣受消費者歡迎的美味堂調理鮮食系列此次也加入芋頭季行列，以「芋呷芋保庇」為主題，攜手鎮瀾宮推出5款台味傳統美食，售價99～179元，讓消費者在中元節期間，除了誠心祭拜、祈求平安，同時能夠享受綿密細緻的芋頭美食。包括「芋頭炊粉湯」、「腐皮鮮芋捲」、「芋香上上籤」、「盒呷平安米糕」，還有「香芋水晶圓」，每款都使用真材實料的大甲芋頭，在家簡單加熱就能享受經典古早味。