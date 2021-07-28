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台北台中米其林改8月25日線上直播頒獎 新增「服務獎」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
2020年台北台中米其林於去年8月24日在台中國家歌劇院舉行。圖／摘自米其林指南官方臉書。
2020年台北台中米其林於去年8月24日在台中國家歌劇院舉行。圖／摘自米其林指南官方臉書。

隨著疫情趨緩、三級警戒降級，延宕多時的《台北台中米其林指南2021》決定於8月25日以線上直播的方式，舉辦頒獎典禮。在個人獎項部分，繼去年「米其林年輕主廚大獎」之後，據傳今年將首度新增個人「服務獎」，表揚優秀的餐廳服務人員。這也是米其林指南將台灣列入評鑑版圖四年以來，首度以線上直播的方式舉行頒獎典禮。

《台北台中米其林指南2021》原訂5月份舉行，不料受到疫情升溫影響而遞延，原本希望在7月份頒獎，但再度因疫情未歇無法實現；如今決定以線上直播方式進行，避免再受到疫情干擾。獲獎的餐廳與個人，將事先拍攝好相關影片，在線上直播頒獎典禮上播放。

第三版《台北台中米其林指南2020》於去年8月24日在台中國家歌劇院舉行，原本預期今年有可能新增第三個納入評鑑的城市，不料在疫情影響下，評鑑過程更加艱辛，外籍密探不便入境台灣，只能靠在地評鑑員進行秘密評分，原本規劃納入新城市的計畫也暫緩進行。

疫情 米其林 直播

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