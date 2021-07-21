第2杯5折！辻利抹茶限時優惠 健司甜點組7-11也買得到
隨著中秋贈禮的季節到來，來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出全新中秋禮盒「光之棠」，包括有抹茶杏仁捲、薩摩抹茶煎茶等內容，盒身也是由紅點設計獎得主連國輝操刀，並可化身為小夜燈。即日起還可享早鳥方案，最高可享82折起優惠。另外為配合遠百信義A13年終慶，8月2日起，還可享「飲品第2杯5折」的限時優惠。
辻利茶舗此次推出的「光之棠」禮盒，將台日經典玻璃工藝結合現代設計，透過江戶時代流傳至今的工藝「江戶切子」為發想，在玻璃製品中加入精細花紋，展露日本職人之心。盒蓋則選用台灣懷舊風格的「海棠花玻璃」，並加入茶元素增添細節感。同時上蓋也採小夜燈設計，妝點日常生活。內容物則選擇以石磨研磨的抹茶，加上白巧克力、台灣糙米米捲與杏仁角製成的「抹茶杏仁捲」，還有將日本大隅半島煎茶結合宇治抹茶、茶味輕盈「薩摩抹茶煎茶」，讓茶食與茶湯相互呼應，每套1,280元。即日起至8月13日期間，預購優惠價1,050元；8月14日至8月31日預購價1,160元，預計7月29日起可出貨，
美式賣場熱賣的「健司X辻利煎茶茶點禮盒」，現在也開放於7-11預購取貨，內含有煎茶茶包10入、抹茶巧酥脆片4包、抹茶法蘭酥14包，每組450元，預購至9月12日。辻利茶舗的遠百信義A13門市也搶先販售2021夏季限定商品，共有「宇治金時辻冰飲」（140元）、「辻利黑糖蕨餅拿鐵」（150元）及「辻利QQ芋圓拿鐵」（150元）。8月2日至8月22日遠百信義A13年中慶期間，每日12:00～17:00購買夏季限定商品，任選第2杯可享低價款商品5折優惠；醫護人員憑相關證件，即可享夏季限定商品8折優惠。
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