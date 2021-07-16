4種水果中脫穎而出！ 台灣香蕉首度進駐東奧選手村

東京奧運即將在23日下周五展開，農委會今天宣布，台灣香蕉進軍奧運，將首度成為奧運選手村的水果，為各界各國奧運選手加油打氣；農委會表示，向奧委會提出供應香蕉、鳳梨、芒果、火龍果四種水果，但最後奧委會僅採購香蕉與鳳梨，而現在已非台灣鳳梨產季，因此供應以香蕉為主。

農委會今天舉行「跟世界蕉個朋友 為奧運選手加油」記者會，農委會主委陳吉仲表示，昨日體育署在行政院報告，本屆奧運，我國選手成績亮眼，這次可以在選手村，提供選手運動所需的香蕉，希望選手能有更亮麗的成績。

他也說，今年在我國最需要疫苗時，日本提供我國超過300萬劑的疫苗，國人感同身受，今年我國鳳梨外銷大陸受阻，日本也大量採購鳳梨，今年鳳梨賣到日本超過1萬7000多公噸，超過過去十幾年來總和，今年芒果賣到日本也比往年更好，日本不僅捐疫苗又消費台灣農產品，他表示感謝。

去年香蕉取得TGAP PLUS資格，今年3月農委會也宣布，鳳梨、芒果、火龍果也取得TGAP PLUS資格，但除了香蕉以外，其他三種台灣水果並沒有進入選手村。陳吉仲說，台灣跟國際奧委會提四項水果，但東京奧委會採購的水果僅有兩種，香蕉與鳳梨，紅龍果與芒果沒有在選手村中提供，但因鳳梨已非盛產期，因此選手村供應以香蕉為主。

國內今年3、4月分別發生兩起香蕉外銷日本藥物殘留事件，陳吉仲說，提供選手尊的台灣香蕉，絕對會做到100%沒有問題，這次香蕉來自高屏優質產地，據奧委會規定，不能講貿易商名字，不只是提供給東京奧委會需完全符合規定外，鳳梨芒果香蕉等，也要求完整的SOP，從藥檢冷鏈，不合格的品項已經大幅度減少，100%安全且品質最優的。

這次提供選手村的台灣香蕉共有5000公斤，符合TGAP PLUS資格，台灣去年香蕉產量近36萬公噸，有多少比例能符合TGAP PLUS資格，農委會並沒有說明。陳吉仲表示，我們提供至奧委會5000公斤的香蕉，但每年輸出至日本的香蕉每年成長，從1000多公噸到去年3000多公噸，期待盡速達到每年1萬公噸，TGAP PLUS是為了進軍東京奧委會的食材提供，要符合GGAPT，或JGAPE，或經過奧委會認證合格才行，但與我外銷主軸，提供優質香蕉到日本，是兩個不同議題，會持續讓出口數量成長。

日本台灣交流協會副代表星野光明表示，東京奧運下周五開幕，他相信，台灣香蕉一定會帶給世界選手滿滿活力，回顧前年春天，前年春天陳吉仲在東京食品展宣傳台灣香蕉，日本的台灣水果進口量也逐漸增加，新冠肺炎發生後，日本人不能來台灣觀光，日本人若想吃台灣水果，今年香蕉、芒果、鳳梨以賣得不錯，有的日本國小學校午餐也提供台灣的香蕉與鳳梨，所以相信，世界各國奧運選手也會愛上台灣香蕉，讓世界感受台灣的魅力。

他說，日本提供的第三波疫苗，已在昨天送達，日本收到來自台灣的許多感謝，希望疫苗可以帶給台灣民眾對抗新冠肺炎的信心，他希望東京奧運的選手，吃了台灣香蕉成績更好，更期待台灣選手的亮麗表現，台灣加油、日本加油，大家一起加油。