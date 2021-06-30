辻利抹茶快閃高雄！漂浮冰沙組現省30 杏仁捲新登場

防疫期間在家，更需要甜點所帶來的慰藉！來自日本京都的百年抹茶品牌「辻利茶舗」自7月1日起，將於高雄漢神巨蛋展開為期2個月的快閃活動，將搶先回歸推出「辻利冰沙漂浮」，另還有外帶現折30元的搭配組合優惠。同時辻利也將新推出「辻利抹茶杏仁捲禮盒」，並有3件9折、5件免運的新品優惠。

此次新推出的「辻利抹茶杏仁捲禮盒」，選用古法石臼研磨的高品質抹茶粉，並拌入優質白巧克力，包覆以台灣糙米低溫膨發的酥脆米卷，最後灑上新鮮杏仁角。蛋黃米卷外酥內軟，並有著濃郁蛋黃內餡、清新茶香交織的滋味，每盒10入售價299元。自7月1日起於店舖與電商同步販售，一次購買3盒可享9折優惠，5盒再享超取免運。

自7月1日起，辻利茶舗將前往高雄漢神巨蛋快閃2個月，除了販售有抹茶拿鐵、抹茶霜淇淋等經典商品之外，也搶先回歸販售夏季限定產品「辻利冰沙漂浮」。此款甜品使用了抹茶冰沙搭配上抹茶霜淇淋，有著美麗漸層色系與豐富的茶香，每杯170元。快閃店現場搭配切片蛋糕或手工蕨餅，可享現折30元的搭配優惠。