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麥當勞「蕎麥芝麻冰炫風」新登場！韓風炸雞腿限時回歸

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「韓風炸雞腿」將於6月30日重新回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「韓風炸雞腿」將於6月30日重新回歸。圖／麥當勞提供

繼去年推出「韓風炸雞腿」後，「麥當勞」自6月30日起，將再度以韓國直送的不倒翁OTTOGI韓式甜辣醬搭配麥脆雞腿，限時推出「韓風炸雞腿」，讓喜愛韓式炸雞的民眾，可以品嚐到甜中帶辣的爽快滋味。除此之外，麥當勞也同步推出全新的「蕎麥芝麻冰炫風」，一次就能品嚐酥脆蕎麥粒、深焙芝麻粉堆疊而起的迷人魅力。

受到韓劇影響，越來越多台灣民眾感受到韓式炸雞的吸引力。自6月30日至8月3日期間，麥當勞限時回歸推出「韓風炸雞腿」，選用以3道裹粉、5道翻滾手法製作的麥脆雞腿為主角，搭配用洋蔥、醬油、辣椒粉調製的不倒翁OTTOGI韓式甜辣醬，帶出入口微甜、尾韻香辣的韓式風味。單點1塊65元、2塊130元；經典套餐則為185元，另外還有韓風炸雞腿分享餐，每套429元。

隨著盛夏來臨，麥當勞同步推出的「蕎麥芝麻冰炫風」，限時於6月30日至10月19日期間供應。使用了焙炒的深焙芝麻，磨粉後融入綿密的奶香冰淇淋中，賦予冰淇淋濃郁的芝麻香氣；另外再選用花蓮玉里的黃金蕎麥，透過紅外線技術膨發產生酥脆感，再豪邁地灑在芝麻冰炫風上，帶來充沛的穀物香氣與豐富口感，更有著甜而不膩的風味，每杯65元。

麥當勞新推出「蕎麥芝麻冰炫風」，每杯65元。圖／麥當勞提供
麥當勞新推出「蕎麥芝麻冰炫風」，每杯65元。圖／麥當勞提供

麥當勞 冰淇淋

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