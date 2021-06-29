麥當勞「蕎麥芝麻冰炫風」新登場！韓風炸雞腿限時回歸

繼去年推出「韓風炸雞腿」後，「麥當勞」自6月30日起，將再度以韓國直送的不倒翁OTTOGI韓式甜辣醬搭配麥脆雞腿，限時推出「韓風炸雞腿」，讓喜愛韓式炸雞的民眾，可以品嚐到甜中帶辣的爽快滋味。除此之外，麥當勞也同步推出全新的「蕎麥芝麻冰炫風」，一次就能品嚐酥脆蕎麥粒、深焙芝麻粉堆疊而起的迷人魅力。

受到韓劇影響，越來越多台灣民眾感受到韓式炸雞的吸引力。自6月30日至8月3日期間，麥當勞限時回歸推出「韓風炸雞腿」，選用以3道裹粉、5道翻滾手法製作的麥脆雞腿為主角，搭配用洋蔥、醬油、辣椒粉調製的不倒翁OTTOGI韓式甜辣醬，帶出入口微甜、尾韻香辣的韓式風味。單點1塊65元、2塊130元；經典套餐則為185元，另外還有韓風炸雞腿分享餐，每套429元。