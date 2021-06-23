哈根達斯「調酒冰淇淋」開賣！YOKU MOKU明星商品登台

居家防疫，更需要甜品來療癒心情。「哈根達斯」今夏推出調酒冰淇淋、冰淇淋蛋糕與凍飲，帶來大人系清涼感。來自東京的「YOKU MOKU」為了慶祝登台10週年，則是推出10週年限定原味雪茄蛋捲禮盒，以及從日本引進的南青山生乳捲，均為生活帶來一點甜蜜感。

哈根達斯今夏首度嘗試以調酒混搭冰淇淋，新推出的「鳳梨可樂達調酒冰淇淋」使用鳳梨搭配白蘭姆酒，再加入清爽椰絲，為舌尖帶來酸甜滋味與微甜酒香；「萊姆莫希朵調酒雪酪」則將經典的Mojito化身清爽雪酪，選用萊姆搭配微甜的白蘭姆酒、清爽薄荷醬，交織出熱帶的清爽感，2款新品品脫均為345元、迷你杯115元。同步登場的「草莓黛綺莉脆皮雪糕」，將草莓結合熱帶萊姆汁、白蘭姆酒，帶出酸甜平衡又具酒香餘韻的風味，每支115元。

另外，哈根達斯還推出鳳梨可樂達、歡莓派對、草莓萊姆莫希朵等5款夏季新品凍飲，每杯295元；並有熱帶風情、海島假期、頑皮小玉及橙意滿滿等4款冰淇淋蛋糕。同時並與名列亞洲50大酒吧的AHA Saloon主理調酒師Victor跨界合作，打造「宅微醺」示範酒款，讓民眾在家也能創造宅家酒吧體驗。

來自日本，已經有52年歷史的頂級甜點品牌「YOKU MOKU」，自2011年登台設立首間海外形象店，至今已經有10年歷史。包括林志玲、王陽明、陳怡蓉、楊佑寧等名人，都曾於重要的節日使用YOKU MOKU的禮盒。

為慶祝登台10週年，YOKU MOKU也以店內經典的原味雪茄蛋捲禮盒為主角，將於7月1日推出「10週年台灣限定款」，清新包裝上使用代表品牌的山茱萸花、富有台灣精神的蘭花，以及一對蝴蝶作為設計語彙，象徵人與人之間的親密連結，每盒售價900元。