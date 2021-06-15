快訊

中央地方防疫攻防不斷！蔡英文再度親上火線說明

郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

限時7天！Mister Donut甜甜圈「買10送10」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Mister Donut推出甜甜圈買10送10的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出甜甜圈買10送10的限時優惠。圖／Mister Donut提供

疫情期間，連鎖甜甜圈「Mister Donut」不斷推出各種外送外帶優惠，讓民眾居家也能享受甜食的療癒感。繼日前推出買10送10、滿300折100等優惠後，自6月16日起，將再度限時推出「甜甜圈買10送10」的優惠方案，另外還有滿250折50、買4送2等不同優惠。

自6月16日至6月22日期間，Mister Donut於Uber Eats推出「甜甜圈10入套餐買1送1」的優惠，每組套餐內含10顆隨機口味的39元甜甜圈，每套390元。以買1套送1套的方案計算，平均每顆甜甜圈僅需19.5元。單筆交易僅限1組，不適用外帶自取。

除了Uber Eats優惠之外，即日起至6月30日期間，於foodomo單筆消費滿250元，即可享現折50元的優惠；6月16日至6月30日期間，於Foodpanda單筆消費滿250元，同樣可現折50元。針對自取外帶的民眾，即日起至7月5日期間，門市包括點心、甜甜圈、現做飲品，均可享買4送2的優惠，僅限贈送39元的甜甜圈，亦可貼補價差升級價高商品。

套餐 Uber

延伸閱讀

中職／林哲瑄延賽秀廚藝 自評賣相欠佳味道還行

肯德基「7塊雞+4顆蛋撻+薯條&飲料」368吃得到、必勝客外送44折！2大隱藏版點法先收

謝謝日本！王品4日料品牌「外送滿499折50」

Uber、Uber Eats雙平台挺醫護 提供8萬份7折點餐、搭車優惠

相關新聞

改造位於燕晗山的廢棄建築 轉化為與自然共生的多功能文化館

燕晗高地多功能文化建築的起源，其實來自一次充滿詩意的偶然邂逅。

久等了！全台韓式炸雞TOP10 防疫在家就吃炸雞配啤酒

金價馬西搜呦！追劇就是要配雞啤，一口炸雞、一口啤酒消除只能待在家的憂鬱感！

前男友老了但她一樣美 J.LO近20年好身材靠超自律運動

性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，簡稱J.LO）今年四月中被拍到和舊愛班艾佛列克（Ben Afflec...

限時7天！Mister Donut甜甜圈「買10送10」

疫情期間，連鎖甜甜圈「Mister Donut」不斷推出各種外送外帶優惠，讓民眾居家也能享受甜食的療癒感。繼日前推出買1...

7-ELEVEN獨賣！全新GODIVA草莓、檸檬茶黑巧克力雪糕今夏必吃

居家防疫的日子，更要用甜點、冰品來療癒身心、緩解高溫不適。7-ELEVEN再度導入獨家爆款商品GODIVA雪糕，特別推出...

Nike話題潮鞋男神朴敘俊搶先上腳 網：根本就是韓流界的「鞋頭」

日本時裝品牌Sacai與潮牌fragment design、Nike三方聯名潮鞋，還沒上市就由潮流大神藤原浩在個人ins...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。