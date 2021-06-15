限時7天！Mister Donut甜甜圈「買10送10」
疫情期間，連鎖甜甜圈「Mister Donut」不斷推出各種外送外帶優惠，讓民眾居家也能享受甜食的療癒感。繼日前推出買10送10、滿300折100等優惠後，自6月16日起，將再度限時推出「甜甜圈買10送10」的優惠方案，另外還有滿250折50、買4送2等不同優惠。
自6月16日至6月22日期間，Mister Donut於Uber Eats推出「甜甜圈10入套餐買1送1」的優惠，每組套餐內含10顆隨機口味的39元甜甜圈，每套390元。以買1套送1套的方案計算，平均每顆甜甜圈僅需19.5元。單筆交易僅限1組，不適用外帶自取。
除了Uber Eats優惠之外，即日起至6月30日期間，於foodomo單筆消費滿250元，即可享現折50元的優惠；6月16日至6月30日期間，於Foodpanda單筆消費滿250元，同樣可現折50元。針對自取外帶的民眾，即日起至7月5日期間，門市包括點心、甜甜圈、現做飲品，均可享買4送2的優惠，僅限贈送39元的甜甜圈，亦可貼補價差升級價高商品。
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