好丘貝果享9折！Lady M鳳梨千層、芒果起司慕斯新登場

防疫在家，各式各樣的點心、甜品，也成為療癒民眾心靈的慰藉。Lady M即日起新推出全球獨家的「鳳梨千層」，另外還有酸甜的「芒果起司慕斯」同步登場。至於「好丘」則是在6月17日前，推出4款指定貝果9折的限時優惠，讓民眾居家防疫也能輕鬆吃點心。

Lady M此次全球獨家推出的「鳳梨千層」，使用了酸甜的鳳梨果醬搭配鮮奶油製成內餡，抹入手工餅皮之間，帶來豐沛熱帶水果滋味。上層則是新鮮鳳梨切片，還有以義大利白酒製成的酒凍，增添酸爽與輕盈口感，切片280元，9吋2,800元。

同步推出的「芒果起司慕斯」，先選用愛文芒果果肉熬煮成果醬，再製作成芒果慕斯，再搭配上奶油乳酪慕斯、肉桂酥餅，最後再以芒果醬淋成鏡面，同樣擁有酸甜的熱情氣息，切片270元，9吋2,700元，2款新品均採期間限定。至於官網除了提供原本的預購商品外，本月也開放芒果千層供民眾預定，9吋2,900元。