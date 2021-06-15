好丘貝果享9折！Lady M鳳梨千層、芒果起司慕斯新登場
防疫在家，各式各樣的點心、甜品，也成為療癒民眾心靈的慰藉。Lady M即日起新推出全球獨家的「鳳梨千層」，另外還有酸甜的「芒果起司慕斯」同步登場。至於「好丘」則是在6月17日前，推出4款指定貝果9折的限時優惠，讓民眾居家防疫也能輕鬆吃點心。
Lady M此次全球獨家推出的「鳳梨千層」，使用了酸甜的鳳梨果醬搭配鮮奶油製成內餡，抹入手工餅皮之間，帶來豐沛熱帶水果滋味。上層則是新鮮鳳梨切片，還有以義大利白酒製成的酒凍，增添酸爽與輕盈口感，切片280元，9吋2,800元。
同步推出的「芒果起司慕斯」，先選用愛文芒果果肉熬煮成果醬，再製作成芒果慕斯，再搭配上奶油乳酪慕斯、肉桂酥餅，最後再以芒果醬淋成鏡面，同樣擁有酸甜的熱情氣息，切片270元，9吋2,700元，2款新品均採期間限定。至於官網除了提供原本的預購商品外，本月也開放芒果千層供民眾預定，9吋2,900元。
之前因疫情造成原物料短缺，所以好丘部份口味貝果無法順利供應。經過3個月的缺貨期，包括地瓜乳酪、紅豆牛奶、草莓奶香、蔥蒜香腸乳酪等4款商品，也已經正式回歸市場，單顆售價50～65元。即日起至6月17日前，凡購買該4款指定口味，則可享9折優惠。
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