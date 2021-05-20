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八月堂「可頌買5送1＋外送免運」！防疫在家吃甜點
為了讓民眾在居家隔離期間，同樣能夠享受甜品的療癒感，同集團的「八月堂」及「PERFEPAN」推出購物免下車、安心外送等服務，並且推出「可頌買5送1」等不同優惠。而「亞尼克」則是自5月21日起，推出指定甜點組合的限時優惠，讓民眾居家也能安心吃點心。
即日起至6月30日期間，八月堂推出「可頌任選買5送1」，以及奶油酥烤脆餅2盒原價400元，特價340元的限時優惠。PERFEPAN則是有曲奇餅任選2盒630元、任選3盒935元的優惠。招牌海鹽羅宋原價每個85元，2入優惠價150元、4入289元；中羅宋則可享3入88折。線上商城推出完美奶油區曲奇餅優惠，原價1盒380元，特價350 元、兩盒特價 650 元，結帳滿千再享9 折。為了安心居家防疫，2品牌也推出「購物免下車取貨服務」，消費達指定門檻，也可享限定區域的免費外送。
5月21日中午12點至5月28日中午12點期間，亞尼克官網指定頁面，推出防疫組合方案。「原味生乳捲＋6吋仲夏鮮芒派」原價含運為1,345元，優惠含運價1,258元。另外「原味生乳捲＋鮮芒白葡萄雙享派」每套含運特價1,228元；「原味生乳捲＋鮮芒檸檬雙享派」每套含運價則為1,148元。
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