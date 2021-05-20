快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八月堂「可頌買5送1＋外送免運」！防疫在家吃甜點

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
八月堂推出可頌買5送1的優惠。圖／八月堂提供
八月堂推出可頌買5送1的優惠。圖／八月堂提供

為了讓民眾在居家隔離期間，同樣能夠享受甜品的療癒感，同集團的「八月堂」及「PERFEPAN」推出購物免下車、安心外送等服務，並且推出「可頌買5送1」等不同優惠。而「亞尼克」則是自5月21日起，推出指定甜點組合的限時優惠，讓民眾居家也能安心吃點心。

即日起至6月30日期間，八月堂推出「可頌任選買5送1」，以及奶油酥烤脆餅2盒原價400元，特價340元的限時優惠。PERFEPAN則是有曲奇餅任選2盒630元、任選3盒935元的優惠。招牌海鹽羅宋原價每個85元，2入優惠價150元、4入289元；中羅宋則可享3入88折。線上商城推出完美奶油區曲奇餅優惠，原價1盒380元，特價350 元、兩盒特價 650 元，結帳滿千再享9 折。為了安心居家防疫，2品牌也推出「購物免下車取貨服務」，消費達指定門檻，也可享限定區域的免費外送。

5月21日中午12點至5月28日中午12點期間，亞尼克官網指定頁面，推出防疫組合方案。「原味生乳捲＋6吋仲夏鮮芒派」原價含運為1,345元，優惠含運價1,258元。另外「原味生乳捲＋鮮芒白葡萄雙享派」每套含運特價1,228元；「原味生乳捲＋鮮芒檸檬雙享派」每套含運價則為1,148元。

亞尼克推出生乳捲搭配不同水果派塔的組合優惠。圖／亞尼克提供
亞尼克推出生乳捲搭配不同水果派塔的組合優惠。圖／亞尼克提供

甜點

延伸閱讀

宅在家也要動起來！adidas、Columbia呈現夏日鍛鍊「是日救星」

雲品搶防疫股東會商機 旗下宴會廳祭出六大防疫措施

新竹老爺與全民齊心拼防疫 推出多款星級美味外帶餐

疫情嚴峻！金色三麥逆勢5月啟動加薪 替員工加保防疫險

相關新聞

萊爾富「哈根達斯雪糕限時買2送2」！還有「TrueWin初韻」獨家聯名雪糕

迎接冰品旺季，萊爾富獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，包括哈根達斯草莓雪糕、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、哈根達斯香草焦糖脆...

八月堂「可頌買5送1＋外送免運」！防疫在家吃甜點

為了讓民眾在居家隔離期間，同樣能夠享受甜品的療癒感，同集團的「八月堂」及「PERFEPAN」推出購物免下車、安心外送等服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。