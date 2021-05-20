八月堂「可頌買5送1＋外送免運」！防疫在家吃甜點

為了讓民眾在居家隔離期間，同樣能夠享受甜品的療癒感，同集團的「八月堂」及「PERFEPAN」推出購物免下車、安心外送等服務，並且推出「可頌買5送1」等不同優惠。而「亞尼克」則是自5月21日起，推出指定甜點組合的限時優惠，讓民眾居家也能安心吃點心。

即日起至6月30日期間，八月堂推出「可頌任選買5送1」，以及奶油酥烤脆餅2盒原價400元，特價340元的限時優惠。PERFEPAN則是有曲奇餅任選2盒630元、任選3盒935元的優惠。招牌海鹽羅宋原價每個85元，2入優惠價150元、4入289元；中羅宋則可享3入88折。線上商城推出完美奶油區曲奇餅優惠，原價1盒380元，特價350 元、兩盒特價 650 元，結帳滿千再享9 折。為了安心居家防疫，2品牌也推出「購物免下車取貨服務」，消費達指定門檻，也可享限定區域的免費外送。