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《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「一甲子餐飲」位於艋舺祖師爺廟旁，肥瘦均勻的焢肉飯、麻豆碗粿等，都是熱門菜色。圖／一甲子餐飲提供
「一甲子餐飲」位於艋舺祖師爺廟旁，肥瘦均勻的焢肉飯、麻豆碗粿等，都是熱門菜色。圖／一甲子餐飲提供

「臺北臺中米其林指南 2020」必比登推介（Bib Gourmand）名單剛剛公布，包括臺北31家店、23間街頭小吃，以及臺中21個店家入選。這些店家代表能提供「物有所值」的美食，客人能以1,000台幣以下的價位（不含飲料），吃到三道優質的料理。

其中，在臺北54家入選必比登推介的店家，包括「阿國切仔麵」、「陳董藥燉排骨」以及「吾旺再季」（之前的「松青潤餅」）3家是遷至新址後，滋味依舊獲得評審員的肯定，再次入選必比登推介；另外有4家是首次進入名單。評審員對它們的評價也在今日揭曉。

阿國切仔麵：2019年重返第一代的舊址經營，繼續提供樸實家常的老滋味。老闆將一隻隻盛有油麵的笊篱陸續放於熱水中快速擺動，燙熟的麵條轉眼置身於以大骨和排骨熬煮半天的湯頭中，上放綠豆芽和自製油蔥酥，一碗古早切仔麵就此誕生，湯鮮味醇，評審員建議，不妨配上一碟外酥內嫩的炸紅燒肉或每天現滷的滷蹄膀。

昶鴻麵點：開業近半世紀，以招牌湯麵及古早風味的菊花肉麵最受歡迎。評審推薦小菜：白斬土雞及豬尾巴為熱門之選。

陳董藥燉排骨：屹立三十餘年，以豬肋骨及中藥材燉煮而成的湯頭呈琥珀色，清甜溫潤。評審延伸推薦，喜愛滋補者不妨來一客藥燉羊肉。

泰姬：裝潢用色大膽，使用印度裝飾品、花布與大象圖案作點綴，加上印度音樂，充滿異國風情。餐廳所用的香料甚至廚師團隊，也是老闆在當地物色回來。食物方面，以北印菜為主，並獲得官方的清真認證。評審點評：招牌菜包括泰姬火紅乳酸碳烤雞、黑扁豆咖哩，別忘了點上一客麥香四溢的全麥碳烤餅佐餐，加倍滿足。

吾旺再季：松青潤餅易名後搬至巷弄之內，繼續提供包著紅燒肉、素排骨酥等餡料的潤餅，滋味依然。

一甲子餐飲：位於艋舺祖師爺廟旁的臺南風味小店，至今已傳承了三代。老闆每天選用肥瘦均勻的五花肉，佐以自製小黃瓜、酸菜、滷豆乾，以及口感出眾的南部米，製作出招牌焢肉飯。此外，滷肉飯、刈包與麻豆碗粿也是店內熱門小吃，後者更限量供應。如果想嚐嚐北部口味，可以來一碗沙茶味道濃厚的豬血湯佐餐。

源芳刈包：經營逾一甲子，刈包皮為店家特製，搭配軟嫩多汁的滷五花肉和配料，令人回味再三。評審建議，再點一碗四神湯，濃郁鮮美。

《臺北臺中米其林指南 2020》完整名單將於8月24日正式公布。

阿國切仔麵湯鮮味醇，是樸實家常的味道。圖／摘自米其林官網
阿國切仔麵湯鮮味醇，是樸實家常的味道。圖／摘自米其林官網
陳董藥燉排骨的湯頭以中藥材與豬肋骨熬煮，味道清甜。圖／摘自米其林官網
陳董藥燉排骨的湯頭以中藥材與豬肋骨熬煮，味道清甜。圖／摘自米其林官網
昶鴻麵點是營業近半世紀的老店家。圖／摘自米其林官網
昶鴻麵點是營業近半世紀的老店家。圖／摘自米其林官網
「源芳刈包」經營超過一甲子，特製刈包皮搭上多汁軟嫩的五花肉，令人垂涎。圖／摘自米其林官網
「源芳刈包」經營超過一甲子，特製刈包皮搭上多汁軟嫩的五花肉，令人垂涎。圖／摘自米其林官網

必比登 潤餅 米其林

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