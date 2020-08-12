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71年江浙菜老店沁園春獲選必比登 蔣緯國造訪必點3道菜

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
傳統江浙名菜「無錫肉骨頭」。圖／郭文章提供
傳統江浙名菜「無錫肉骨頭」。圖／郭文章提供

今年米其林必比登推介」昨率先公布名單，台中市有21間店家上榜，其中，以江浙菜聞名的「沁園春」也入選，沁園春是台中老字號餐廳，政商名人造訪無數，蔣緯國將軍也曾是沁園春的常客，店內的無錫肉骨頭、小籠包、清炒鱔糊等3道料理都是蔣緯國的必點料理。

沁園春已在台中中區開業71年，目前傳承至第四代經營，1949年，第一代蔣東孚全家人隨國民政府遷台，並出錢投資三名兒子開設「沁園春」，因此店內不論裝潢或擺飾，都是第一代祖傳至今，甚至多達140多道的菜色，開業至今都沒有換過。

第四代經營者蔣瓏原本在學校擔任行政老師，9年前與在銀行工作的郭文章結婚，6年前接手經營沁園春，由於兩人均未從事過餐飲業，接手經營後，與第三代經營者蔣少炎產生許多摩擦。

郭文章說，剛接手時店內生意並不好，因中區逐漸沒落，且江浙菜多是重油、重鹹、重口味，但現代人注重養生，口味勢必要調整，不過沁園春是家老店，造訪的政界名人無數，店內老師傅大多是見過大場面，而他與太太是門外漢，經過一番溝通與磨合，最後決定雖可些微調整口味，但料理工序仍需維持傳統作法，保留江浙菜的精隨與傳統味。

蔣緯國將軍曾是沁園春的常客，店內還掛著第二代經營者蔣信丞和蔣緯國的合照。郭文章說，無錫肉骨頭、小籠包、清炒鱔糊，這三道是他的必點料理，現也成為店內招牌。

至於入選必比登推介，郭文章說，蠻意外會上榜，他與太太接手經營後盡力維持店內品質，也注重行銷包裝，但很多料理工序都維持傳統作法，菜色從開業至今都沒換過，未來也將繼續把祖傳好味道傳承下去。

蔣緯國將軍曾是沁園春的常客，小籠包是蔣緯國的必點料理之一。圖／郭文章提供
蔣緯國將軍曾是沁園春的常客，小籠包是蔣緯國的必點料理之一。圖／郭文章提供
沁園春的鎮店之寶「清炒鱔糊」，也是蔣緯國造訪的必點料理之一。圖／郭文章提供
沁園春的鎮店之寶「清炒鱔糊」，也是蔣緯國造訪的必點料理之一。圖／郭文章提供
沁園春第二代經營者蔣信丞(右)和蔣緯國將軍(左)的合照。圖／郭文章提供
沁園春第二代經營者蔣信丞(右)和蔣緯國將軍(左)的合照。圖／郭文章提供
沁園春第二代經營者蔣信丞(右)和蔣緯國將軍(左)的合照。圖／郭文章提供
沁園春第二代經營者蔣信丞(右)和蔣緯國將軍(左)的合照。圖／郭文章提供

米其林 必比登

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