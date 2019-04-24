台灣餐飲再up！米其林子公司引餐酒會3,000元起

2019-04-24 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



自《台北米其林指南》來台後，讓國際看到台灣的美食實力，也看到更多商機。米其林子公司Robert Parker引進全球餐酒活動，繼倫敦、紐約、香港、新加坡等城市後，首次與香格里拉台北遠東國際大飯店合作來到台灣舉辦餐酒會，預計在6月13日到15日間推出「餐酒搭配晚宴」、「品酒會」、「品酒課程」等活動，最低100美金起（約台幣3,000元）。

米其林子公司、同時也是全球最受矚目的葡萄酒評級權威Robert Parker Wine Advocate（簡稱RPWA），看好台灣餐飲市場商機，引進獨家活動Matter of Taste，這也是該活動首度在台灣舉行，與香格里拉台北遠東國際大飯店合作，推出頂級餐酒會。

許多愛酒人士，對RPWA並不陌生。創辦人Robert Parker，原本是一名記者，因為當時美國對紅酒相關資訊相當少，所以他著手寫了《獨立消費指南》，Wine Advocate就此誕生，他參考美國學校體制，將葡萄酒以100分來評分，讓不懂葡萄酒的人也能夠入門，也使他成為全球最有影響力的酒評，更被稱為「葡萄酒皇帝」，深刻影響酒莊、藏酒家、貿易商、消費者。

繼倫敦、紐約、香港、新加坡後，RPWA首度來到台灣，與香格里拉台北遠東國際大飯店、遠東國際商業銀行及遠東SOGO合作，在6月13日到6月15日間，推出Matter of Taste活動，讓台灣饕客或愛酒人士都可以一同來體驗餐酒搭配晚宴，大約是20到40人晚宴，包含義式料理馬可波羅餐廳、日本料理ibuki、粵菜香宮等，不同餐飲風格搭配5到7支佳釀，讓饕客體驗風味多變得餐酒晚宴體驗。

其中，6月15日晚宴是「自選酒之夜」，可在香格里拉台北遠東國際大飯店宴會廳與釀酒師同桌進餐，來賓也可以帶自己喜歡的酒與賓客共飲。此外，當日早上11點到下午5點有品酒會，可品嘗到波爾多、義大利、隆河、香檳等200多款知名美酒，還有全球各地釀酒師、酒莊老闆、代表等在場，可交流分享品酒心得。另有品酒課程，讓賓客可以探索拓展品酒知識。