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2019米其林／頤宮何以連兩年穩坐三星？

2019-04-10 18:28聯合報 記者羅建怡╱即時報導

把台灣茶文化帶入星級餐廳、與桂冠聯名合作冷凍食品，跨界宴會市場，甚至帶來台灣首次的「六星中餐米其林餐會」，君品酒店頤宮自去年摘下三星之後，活動不斷，今年再度蟬聯三星寶座，美食家看法兩極。

不論三星榮耀是否實至名歸，頤宮的努力確實讓外界都看到；像是與海外米其林餐廳合辦餐會，把配餐的飲料換成台灣茶，還有「侍茶師」教品茶；甚至當外界質疑「摘星就漲價」，頤宮也說明，座位數減少四十多個，成本增加50%，言下之意，漲價合理。

不只加強外部合作，改善菜色與環境，也透過公司內部廚藝競賽不斷升級。君品透露，為了讓客人有更好的用餐體驗，除了菜單更多樣性，裝潢和盤飾也不停地調整；雲朗觀光集團總經理盛治仁說，「米其林不是重點，重要的是用心款待客人」，「頤宮唯一不變的，就是一直都在改變」，至於外界討論的漲價風波，盛治仁也不避諱，他以「君品明蝦餃」為例，頤宮是以活蝦作餡，每天以20尾澳洲活龍蝦熬高湯打進蝦漿，一籠3入售價是480元，「成本確實很高」。據了解，摘星後不但難訂位，頤宮的海外觀光客也從一成躍升五成。

要維持三星光環不容易，頤宮主廚陳偉強領獎後說，「壓力很大，頒獎前幾天只睡5小時，可以保持住（米其林三星）真的很幸運。」

台灣有不少的粵菜餐廳，頤宮不僅異軍突起，還連兩年摘三星，陳偉強認為，他的特色是能將簡單的食材賦予最地道的美味，他推薦的招牌菜有炒魚球、龍筋，在台灣這幾年，他發現「農產品真的很棒，從南到北，有很多好的食材。」其中，他最喜歡也最常使用的是四季豆。

米其林指南國際總監Gwendal Poullenec也直言，要維持三星並不容易，需要有獨一無二、「只為它而來」的「食」力，包括菜單上、整年度的菜色都有一致性，也必需具備獨一無二的創意；「全球128間三星餐廳，評選標準皆一致」。或許，米其林最在意的「獨一無二」與「一致性」，頤宮做到了。

蠔皇鮑魚扒鵝掌。圖／君品酒店提供
蠔皇鮑魚扒鵝掌。圖／君品酒店提供
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君品collection結合三星料理，透過產業整合，讓宴會場地有更多元的選擇。圖...
君品collection結合三星料理，透過產業整合，讓宴會場地有更多元的選擇。圖／君品酒店提供
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米其林君品漲價
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