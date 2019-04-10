2019米其林／主廚林明健不追逐潮流 LONGTAIL再奪一星

2019-04-10 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



《2019臺北米其林指南》今日揭曉，不少去年獲得一星的餐廳再度蟬聯，其中也包括位於台北敦南商圈充滿殖民地風格的「LONGTAIL」

。很有計畫，充滿個人特色的主廚林明健(Kin)受訪表示，再次獲獎很開心，這是整個團隊努力的結果，沒有任何捷徑，團隊依舊維持「每一天都能比昨天做得更好」的理念，繼續努力經營。

LONGTAIL字意為台灣特有種藍鵲、及東南亞的長尾船，餐廳以此為名，代表Chef Kin運用各式在地食材入菜，展現台灣豐饒之美，同時Chef Kin以深厚料理實力，融入亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，猶如長尾船或飛翔的鳥將各地特色美味傳遞至客人味蕾。Chef Kin認為，堅持提供好的食物、硬體、環境，是現代消費者所追求的餐飲體驗，因此，確保提供好的服務與食物，都是每一天的挑戰。