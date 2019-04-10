台北米其林添5位「星」同學 它們好吃在哪？

2019-04-10 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



米其林今（10）日上午公布第二屆《米其林指南台北》名單，共有五家餐廳首次摘星，分別是獲得一星評鑑的Impromptu by Paul Lee、lOGY、山海樓、台南擔仔麵及獲二星評鑑的鮨天本。以下是五家新入榜餐廳的簡介。

★Impromptu by Paul Lee

位於台北晶華酒店B1，主廚Paul Lee李皞在國外多家米其林餐廳歷練，去年在晶華董事長潘思亮的力邀下，放棄在美國高檔餐廳讓人稱羡的高薪，返台開店。

Impromptu為「即興的」，用此名字便是希望以「即興創作料理」呈現新一代的用餐體驗，料理手法揉合了法式、美式、台式、甚至菲律賓式、越南式，展現李皞奔放洋溢的料理天份。

電話：02-2521-2518

地址：台北市中山北路二段39巷3號B1（晶華酒店）

★山海樓

由永豐餘生技在2104年於獨棟日式洋樓老宅所開設台菜餐廳，是永豐餘集團公主何奕佳一手打造。原本位於中山北路日式洋樓，但因建築物列入都更案，被迫遷址，後來於2018年3月26日重新在仁愛路開幕。

山海樓蒐羅台灣的山珍海味，反覆運用台灣原生種食材，做出老一輩記憶中的味道。山海樓求教老師傅，找尋老食譜，但也不排斥新式料理手法，希望用這片土地上種出來的食材，還原台菜最精彩的味道。

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話：02-2351-3345

★lOGY

為日本東京米其林二星、「2018亞洲50大」餐廳排行榜中排名第3的Florilege餐廳主廚川手寬康，在台北投資開設Logy餐廳，2018年底才在台開幕，在極短的時間內就獲米其林一星殊榮。

Florilege派了副主廚田原諒悟 （TAHARA RYOGO）擔任Logy主廚，田原諒悟運用台灣在地食材，演繹不被拘束的的義法料理。lOGY座位數也不多，只晚上營業，原本就很難訂位，如今又摘星，要吃到更是難上加難。

地址：台北市大安區安和路一段109巷6號

電話：02-2700-0509

★台南擔仔麵

位於萬華區華西街的台南擔仔麵，以琳瑯滿目的生猛海鮮，及50年傳承的獨家烹調祕技，成為台北老饕們的共同記憶。

台南擔仔麵是台灣早期高級海鮮餐廳的代表，昔日有「夜市裡的凡爾賽宮」之稱。美食家王瑞瑤認為，隨著華西街沒落，台南擔仔麵已經少有討論，如今摘星，「只能說密探來晚了」。

地址：台北市萬華區華西街31號

電話：02-2308-1123

★★鮨天本

被不少饕客關注的頂級壽司「鮨天本」去年未摘星，今年一口氣就拿到米其林二星評鑑。2015年開幕後，受到老饕及名流青睞，由於座位數又少，訂位等候期動輒一年、6個月，有人戲稱，鮨天本去年未獲摘星，可能是因為米其林評鑑員「訂不到位」。

地址：台北市大安區仁愛路四段371號

電話：02-2775-1239