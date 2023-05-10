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「面試從進門前就開始」是真的！男剛踏進公司大樓秒被刷 全因做了1事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名求職者剛進入公司大樓，不到5分鐘就被告知不被錄用。示意圖／ingimage
一名求職者剛進入公司大樓，不到5分鐘就被告知不被錄用。示意圖／ingimage

即便掌握了專業知識，模擬了所有可能被面試官問到的問題，也有可能不被錄用。據外媒報導，國外一名女面試官發文分享一場特別的面試，並表示一名男求職者在進入公司大樓後，不到五分鐘便被淘汰，而原因與面試本身無關。眾人得知男子不被錄用的原因後，紛紛認同表示千萬別犯下同樣的錯誤。

據《鏡報》報導，一名女面試官發文，表示一名男求職者在進入公司大樓後，不到五分鐘就搞砸了他的面試，女面試官接著說明過程，並以此提醒眾求職者不要犯下同樣的錯誤。

女面試官指出，該名男子進入大樓後，大廳的女接待員和他打招呼、試圖跟他交談，但該名男子卻始終沒有正眼看對方，「他幾乎沒有眼神交流」。而該名男子沒有意識到的是，「『接待員』實際上是人資經理」。

女面試官表示，人資經理隨後把男子叫到會議室，說明「我們團隊中的每一個人都是有價值的，都值得尊重」。人資經理接著表示，看到男子與接待員的互動後，覺得他不適合這份工作，並說「謝謝你騰出時間，但面試結束了」。女面試官因而用此事提醒眾求職者，「要對大樓裡的每個人都好」。

對此，許多網友紛紛認同，表示確保對每個人有禮是非常重要的，「沒錯！求職者離開後，面試官做的第一件事就是與接待員交談，詢問求職者如何對待他們」、「我之前幫推著手推車的管理員扶門，接待員說『你真好』，我後來才知道接待員就是人資經理，所以我被錄用了」、「如果求職者在面試當天把接待員當成垃圾，一旦得到這份工作，一定會對他們（接待員）更糟」。

面試 求職 團隊

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