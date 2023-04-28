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菜鳥妹進旅行社1年「全帶泰國團」 1行程留陰影：不敢交男友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女領隊帶泰國團後，從此不敢交男友，非新聞當事人。 示意圖／歐新社
一名女領隊帶泰國團後，從此不敢交男友，非新聞當事人。 示意圖／歐新社

許多人嚮往「邊玩邊工作」的職業，像是導遊、領隊、空服員等，都相當受年輕人歡迎。不過，一名網友在作家黃大米臉書分享朋友的經驗，對方原本畢業後很開心地進入旅行社工作，結果從頭到尾都帶泰國旅遊團，不斷幫男團員安排洗泰國浴，因此被嚇到不敢交男朋友。

黃大米日前在臉書發文，表示年輕時曾幻想藉由工作出差周遊列國，覺得在有生之年把護照蓋滿印章，是一件很有成就感的事。不過，黃大米後來當了記者，發現就算有機會出國採訪，也不見得是自己想去的國家。對此，黃大米感嘆，「可以靠自己賺來的錢出國，比因為工作而出國爽太多了，沒壓力太多了，靠自己就是爽」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很有共鳴，「靠自己真的很爽+1」、「真的，目前都是因為工作而出國，大米的話深有同感」、「對的，花自己的錢去玩，最棒最爽」、「這就像我們帶學生戶外教學，一樣是三六九遊樂園，帶學生去就是會有壓力，隨時得留意學生的狀況」、「就好比空服員可以到處出國，但只是工作也無法盡情玩樂」、「放鬆的旅行和帶著工作旅行的靈魂愉悅度完全不同」。

然而，有一名網友在留言處透露，自己的第一份工作是旅行社業務兼領隊，也因為幻想著可以常出國，所以畢業前就急忙去旅行社卡位，甚至當時的薪水只有19800元，每天從早上8點忙到晚上9、10點。沒想到，考到領隊證後，帶了一團中國江南團，就馬上辭職了，「工作出國跟自己出國的感受根本就是完全不一樣，一會兒團友的錢包不見、一會說護照不見，菜鳥如我嚇出一身冷汗，壓力大到爆表，更何況這薪水跟所付出的時間成本根本就是不相符」。

此外，還有另一名網友表示，朋友的第一份工作也是夢寐以求的旅行社，但從頭到尾都是帶泰國旅遊團，一整年不斷幫團員安排洗泰國浴，「後來她就不做了，她幫男性團員安排，他們選妃似的挑小姐，造成她對交男朋友有陰影」。

泰國 導遊 旅行社

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