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身分證有「這幾組數字」注意！易經師點名：農曆3/15前拜保生大帝、武財神

聯合新聞網／ 綜合報導
易經師指出，身分證出現幾組數字，建議在農曆3月15日前去祭拜保生大帝及武財神。拜拜示意圖，圖／ingimage
易經師指出，身分證出現幾組數字，建議在農曆3月15日前去祭拜保生大帝及武財神。拜拜示意圖，圖／ingimage

不僅出生日期會影響人的命格，每個人獨一無二的「身分證號碼」也很重要。網路宮廟「知臨仙境」執行長、易經預言家高煜霖老師分享，農曆3月15日（今年國曆4月23日）為「保生大帝」與「武財神」聖誕，身分證有特定號碼的人，可以在這天之前前往拜訪，能幫助自己改運。

拜掌管健康的「保生大帝」：

高煜霖在臉書發文分享，難以專注、容易活蹦亂跳的人，建議在農曆3月15日前去拜掌管健康的保生大帝，能讓思緒變清晰。他也提到，如果透過科學及專業仍無法解決困擾，可以嘗試藉由祭拜，透過天助解決看不到的磁場。

每個人的身分證字號是一個英文字母加9個數字，以「A123456789」這組為範例，4、5、6、7這四個位置，如果有下列組合，建議去拜保生大帝。

A組、文昌入命

只要在範例的4、5、6、7這四個位置，有13、27、49、68、94、86、31、72 等組合，容易有文昌入命格，思緒神采飛揚，思考有連續性、不脫離主軸，更能看清哪些人是真的在幫你。

B組、領導能力

在範例的4、5、6、7這四個位置，有 19、26、34、78、43、87、91、62 等組合，可營造出領導才能，言之有物而不會大頭症，並會做決策吸引旁人相助，讓人心更穩定。

拜追求財運的神明「武財神」：

此外，高煜霖也指出，每個人進財的管道不盡相同，除了自助努力外，要掌握更多進財就要靠「天助」，而每個人身上都有暗藏天助的賺錢密碼，可以從身分證字號來探索。因此，若做事想要有神助，農曆3月15日前也可以去拜追求財運的神明「武財神」，將有望賺更多錢。

每個人的身分證字號是一個英文字母加9個數字，用「A123456789」這組當範例，4、5、6、7這四個位置，如果有下列組合，建議去拜武財神。

A組、貴人相助

身份證字號範例的4、5、6、7這四個位置，有 14、28、39、67、93、76、41、82 等組合，建議可以將你正在努力的事，大膽向有能力的人提出。若為自營商，可以推出新產品、新作法、新流程，客戶成為貴人機率相當高，有望讓事情更順利推動。

B組、靈活企劃

身份證字號範例的4、5、6、7這四個位置，有 12、37、48、69、84、96、73、21 等組合，建議你制定靈活的企劃方案，或有更好的行動力和執行力，修改SOP、簡化流程，節省不必要的動作。可積極向外開疆闢土、開發市場或增加據點，提高市場或客戶的接受度，便容易創造新商機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財神 財運 身分證

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