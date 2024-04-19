三星座今年財運旺…「有狀況」也化險為夷！水瓶天秤小心周轉、處女別all in

每個人都財運好的時候，而在財運好的時候也難免會有一些漏洞出現，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享2024財運都能夠化險為夷，請參考太陽星座、上升星座和金星。

▎水瓶座 及時周轉 補救缺口

水瓶座近幾年在家庭、工作都會有一些轉變，可能是要結婚、生小孩、同居或是在工作上需要找到新的出路等等，原本的金流就會因為這些轉變而有所不同，需要重新配置。

水瓶座在今年會有很多的開銷，需要周轉，但是好處是這些錢大部分都是花在投資上，投資自己的能力、投資自己的房子、投資自己的人脈，這些投資在未來都可能會有回報，所以只要及時找到自己需要周轉的方向，就會有機會在2024下半年轉化成一種收益。

▎天秤座 有點被動 化險為夷

在2024年，有一些天秤座雖然有了一定的年齡和經驗，在生活上的配置都很穩定，也都在自己想要的軌道上，但是旁邊的人會不一樣。原本合作的人狀況都很穩定， 但卻會聽說他們出了什麼問題，所以要更謹慎的觀察，不要讓自己太被動，雞蛋不要放在同一個籃子裡，多幫自己留一點備用金或是周轉的可能性，這樣就算合作的人出問題，我們自己也不會過得太差。

▎處女座 多問多看 懂設停損

處女座在今年會做很多以前想做卻還沒做的事，也會接觸以前不太熟悉的領域，但是今年處女座很有可能會全部投入進去，一定要多多尋問別人的意見，要知道做事難免會百密一疏，如果多一點心眼去覺察，就相對容易可以補漏。

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