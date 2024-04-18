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誰上半年會遇金錢詐騙 ？雙魚別信熟人、天秤投資先做功課、這星座毀在「發財夢」

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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詐騙永遠都防不勝防，有時候你明知道這些詐騙手法，卻還是會不小心落入陷阱成為待宰羔羊，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享2024上半年最容易受騙的三個星座，請參考太陽星座、上升星座和木星。

▎金牛座 太想賺錢而被迷惑

現在賺錢的方式有太多種了，有「守財奴」之稱的金牛座，有時候一聽到有投資報酬率高的獲利方式就會忍不住想去了解，結果忽略了對方的安全係數而被詐騙，所以在這個2024上半年給金牛座的考驗就是「認知」。

另外，金牛座也比較容易在脆弱的時候被詐騙，可能是因為自己或是家人需要用錢，也可能是因為想要成功而進行投資，這種時候的金牛座就要特別小心，千萬不要被眼前的事物給迷惑。

▎雙魚座 借錢給熟人 一去不回

共感能力很強的雙魚座，有時候會因為對方需要幫助，或是和對方有一定程度的認識，而完全的信任對方，結果反而被當韭菜割。老師建議雙魚座不只在上半年，在整個2024年都要小心這種用關係換取錢財的事情，有時候還是不能只看情面，要現實一點，就算面對熟悉的人，也要簽訂合約並注意法律保障。

▎天秤座 因不了解而盲目投資

天秤座在今年會有很多機會，有些是已經等了好幾年終於促成的，也有可能是新的產業出現，而天秤座剛好輕鬆接觸到，這些機會或許都是真的，但是並不代表說，一定要去跟風。要知道，別人能在這領域賺錢，天秤座卻不一定也能倒賺錢，老師建議只要是自己不夠了解的領域，就不要盲目衝刺，小心希望變絕望，一定要先做功課、完全了解後才能夠投資。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 詐騙

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