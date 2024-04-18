快訊

大雷雨…蔣萬安提醒上班課注意 雙溪災防警告至8時33分

已婚男吃15歲少女還先叫她「填表格」 再介紹朋友援助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別輕易得罪！報復性超強的「3生肖」第一名超可怕「讓你直接被排擠孤立」

聯合新聞網／ 非貓不可

所謂人敬我一尺，我還人一仗，人壓我一尺，我必還一仗，有些人就是受不了遭人欺壓，只要感到別人的不敬或壓迫，就會全力反撲，在十二生肖中，有幾個生肖千萬不要得罪，因為他們的報復性超強。

第三名：

冷冰冰的蛇寶寶，總是給人陰森沉默的印象，但他們大多天生就擁有俊俏美麗的外表，而越美麗的事物，背後總是隱藏著危險，不小心可能就會被反咬一口，所以千萬不要得罪蛇寶寶，你的無心之過，要立即跟他們解釋，否則他們會深深記在心裡面，不要以為時間能沖淡一切，蛇寶寶將伺機而動，等到時間成熟時，就會伸出毒牙，讓你來不及反應就身受重傷。

第二名：龍

充滿東方神秘色彩的龍寶寶，個性寬宏大量，氣度也很高，但是他們卻很固執己見，對於自己認定的事物往往不容易被人說服，如果你想要改變他們，必須小心謹慎，否則很容易就會得罪龍寶寶，如果讓龍寶寶不開心，將會觸發他們的好勝心，別忘了，龍可是帝王的象徵，怎能被侵犯，龍寶寶將會變得盛氣凌人，用盡各種方法壓制你，直到你願意臣服為止。

第一名：猴

熱情活潑的猴寶寶，充滿自信又善於應酬，在人際關係上如魚得水，他們很懂得察言觀色，明白如何投其所好，不過猴寶寶有時輕浮散漫，缺乏誠信，但他們卻見不得別人說話不算話，這樣等於是得罪猴寶寶，他們將會運用自己的人際特長在你背後翻雲覆雨，借刀殺人，讓你被眾人排擠孤立，直到逐出門外，手法巧妙而又精湛，讓你啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

殺人 生肖

延伸閱讀

祖上積陰德才能娶得到的4個生肖女！溫柔賢慧 人品又非常好

四生肖害人害己下場慘！蛇鼠愛算計、豬不帶腦子、「這生肖」耍賤招被看穿

3生肖天生富貴命！豬氣度非凡、牛順風順水、「這生肖」到處有貴人罩

「不想努力了」4生肖總是躺平！兔天生帶財、蛇想輕鬆賺、兩生肖好吃懶做

相關新聞

別輕易得罪！報復性超強的「3生肖」第一名超可怕「讓你直接被排擠孤立」

所謂人敬我一尺，我還人一仗，人壓我一尺，我必還一仗，有些人就是受不了遭人欺壓，只要感到別人的不敬或壓迫，就會全力反撲，在十二生肖中，有幾個生肖千萬不要得罪，因為他們的報復性超強。

每日星座運勢／天秤關心家人才能更 了解彼此想法

2024-04-18牡羊座短評：值得慶賀的一天。【整體運★★★★★】積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天

人不可貌相！「這3大星座」看似柔弱 骨子裡卻比誰都堅強

表現柔弱但骨子裡卻很堅強的特質，在人生中扮演著重要的角色。它也許有助於促進情感交流和人際連結，激勵他人勇敢面對挑戰，增進個人成長和發展，以及保持堅韌和積極的心態。更重要的是內心對自我的認可和保有的價值觀。

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

社會在走，智慧要有。不管在學校還是職場中，都會認識很多不同類型的人，有時候話說多了反而會替自己惹來不必要的麻煩，有些人就算智商高也不會表現出來惹人忌妒，有時候適時的裝傻，反而才是聰明之舉。搜狐網列出有4大星座非常圓滑，明明什麼都知道，卻最喜歡裝傻。

動盪中仍「錢途亮眼」！近期財運爆棚的3大生肖

最近這幾周以來，凡事似乎進入了一種紛擾的局面。不過，這種動盪期，同時也是觀察時勢、開發新局的好時間，如果能抓準潮流，說不定就能找到生財的契機呢！現在就跟著科技紫微網來看看，12生肖最近是否能迎來大好財運？其中有幾個生肖的財運相當亮眼喔！

穀雨節氣限定！開桃花招財必看 「4生肖」要把握轉運好時機

穀雨（陽曆2024年4月19日），二十四節氣之中的第六個，也是春季的收尾節氣。這個節氣代表的是從春末到夏初的過渡時節。對農人來說，穀雨到來，意味著農事活動變得愈加繁忙，對一般人而言，穀雨則是提醒我們，要開始脫離冬季的慢節奏，去迎接變化與挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。