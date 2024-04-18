別輕易得罪！報復性超強的「3生肖」第一名超可怕「讓你直接被排擠孤立」

所謂人敬我一尺，我還人一仗，人壓我一尺，我必還一仗，有些人就是受不了遭人欺壓，只要感到別人的不敬或壓迫，就會全力反撲，在十二生肖中，有幾個生肖千萬不要得罪，因為他們的報復性超強。

冷冰冰的蛇寶寶，總是給人陰森沉默的印象，但他們大多天生就擁有俊俏美麗的外表，而越美麗的事物，背後總是隱藏著危險，不小心可能就會被反咬一口，所以千萬不要得罪蛇寶寶，你的無心之過，要立即跟他們解釋，否則他們會深深記在心裡面，不要以為時間能沖淡一切，蛇寶寶將伺機而動，等到時間成熟時，就會伸出毒牙，讓你來不及反應就身受重傷。

第二名：龍

充滿東方神秘色彩的龍寶寶，個性寬宏大量，氣度也很高，但是他們卻很固執己見，對於自己認定的事物往往不容易被人說服，如果你想要改變他們，必須小心謹慎，否則很容易就會得罪龍寶寶，如果讓龍寶寶不開心，將會觸發他們的好勝心，別忘了，龍可是帝王的象徵，怎能被侵犯，龍寶寶將會變得盛氣凌人，用盡各種方法壓制你，直到你願意臣服為止。

第一名：猴

熱情活潑的猴寶寶，充滿自信又善於應酬，在人際關係上如魚得水，他們很懂得察言觀色，明白如何投其所好，不過猴寶寶有時輕浮散漫，缺乏誠信，但他們卻見不得別人說話不算話，這樣等於是得罪猴寶寶，他們將會運用自己的人際特長在你背後翻雲覆雨，借刀殺人，讓你被眾人排擠孤立，直到逐出門外，手法巧妙而又精湛，讓你啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

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