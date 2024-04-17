「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

社會在走，智慧要有。不管在學校還是職場中，都會認識很多不同類型的人，有時候話說多了反而會替自己惹來不必要的麻煩，有些人就算智商高也不會表現出來惹人忌妒，有時候適時的裝傻，反而才是聰明之舉。搜狐網列出有4大星座非常圓滑，明明什麼都知道，卻最喜歡裝傻。

天秤座

天秤座是天生的交際家，他們為人低調，處事圓滑，因此吸引了不少好朋友。圓滑的個性讓他們在面對不同性格的人都可以從容應對，很容易就跟對方打成一片，當可能會遇到得罪人的情況時，他們就會裝做什麼都不知道的樣子，讓是非遠離自己，其實智商、情商都很高的他們，早就洞悉了事情的真面目，只不過不想惹麻煩上身，看破不說罷了。

水瓶座

水瓶座是機智的星座，有著靈活頭腦的他們不喜歡炫耀，在別人眼裡就變成了神祕、總是藏著話不說的形象。而了解水瓶的人在接觸過後才知道，他們內心其實是十分豐富的，裝傻有時候只是水瓶座在借助不同面具，進而達到不同利益的手段，表面上不屑於裝傻的水瓶座，其實已經在跟你繞彎子了。

雙魚座

雙魚座的人情商天生就很高，也是一個聰明的星座。在生活中的雙魚座，喜歡大事化小事，所以很多事情他們都不會放在心上。有時候雙魚座會偏要表現出一種傻傻的態度，裝作什麼都不知道的樣子，這種偽裝會讓雙魚在朋友心中樹立起平易近人、心地善良的形象，其實私底下雙魚盤算得比誰都還要清楚。

金牛座

金牛座總是給人一種不擅言談的老實形象，看起來非常木訥，但是實際上金牛座是一個非常聰明的星座，只是他們不想表現出來，當你想故意占他們便宜時，你才會發現自己根本占不到，反而還會吃他們的虧，並且看起來還是非常的自然，完全看不出來金牛座人是在反擊。金牛座整天嘻嘻哈哈、吊兒郎當的模樣，總會給人留下一種不可靠的印象，但實際上金牛座也是很有才能的，只是平時用不到，但遇到關鍵時刻，大家就會知道金牛座有多厲害了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。