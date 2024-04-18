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明日「穀雨」今日下大雨！7大禁忌曝…別亂發脾氣、別去山區會出事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為穀雨示意圖。圖/ingimage
圖為穀雨示意圖。圖/ingimage

4月19日（五）就是節氣穀雨，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「穀雨」禁忌與開運方法，快來看看哪些事情不要做。

《穀雨由來》

民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為「穀雨」，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

另外「穀雨」也是春天最後一個節氣，也是24節氣中第6個節氣，穀雨開始雨水會增加，因為冷暖空氣交會因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，也適合農夫播種耕田。

《穀雨禁忌》

1.戒暴怒：

穀雨日天氣忽冷忽熱因此疲氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2.不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。

3.避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。

4.注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5.小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6.傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7.上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。

《開財運方法》

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日早上9:00-11:00，向天外祈求財運大發，此碗米為龍年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

穀雨 節氣

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