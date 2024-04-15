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唐綺陽星座運勢週報：天秤感情注意警訊 1星座「財運佳」：有貴人協助
【唐綺陽星座運勢週報4/15-4/21】
星象影響：太陽在牡羊衝刺、水星逆行牡羊、木天緊密合相
太陽在牡羊衝刺，適逢節氣交替、天氣多變化，注意照顧身體健康，當心筋骨、避免頭頸扭傷。水星逆行牡羊，適合對頭、臉造型加以補強，也是修正計畫的好時機。木天緊密合相，生活受震動影響，驟變產生新的生活型態，人們要為新狀態肩負起責任。
12星座個別運勢：
雙子：小心多說多錯弄巧成拙，感情先稍安勿躁
巨蟹：多觀察別輕易承諾，感情走慢點靜觀其變
魔羯：事情多變別太抗拒，感情溝通避免太尖銳
天秤：看清人際不是壞事，感情相處要注意小警訊
金牛：財運佳有貴人協助，感情上品味相合更融洽
處女：靠專業能力逆風飛行，感情請再柔軟一點
射手：工作上可趁勢衝刺，感情需對方配合指揮
雙魚：請和同事打成一片，感情適合居家約會
牡羊：有貴人合作機會多，桃花降臨放柔軟別太酷
獅子：順應變化事半功倍，感情要放下強勢自然獲得
天蠍：受到年輕貴人的喜愛，感情有年輕桃花出現
水瓶：創意受到長輩貴人欣賞，感情上有機會見家長
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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