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唐綺陽星座運勢週報：天秤感情注意警訊 1星座「財運佳」：有貴人協助

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報4/15-4/21】

星象影響：太陽在牡羊衝刺、水星逆行牡羊、木天緊密合相

太陽在牡羊衝刺，適逢節氣交替、天氣多變化，注意照顧身體健康，當心筋骨、避免頭頸扭傷。水星逆行牡羊，適合對頭、臉造型加以補強，也是修正計畫的好時機。木天緊密合相，生活受震動影響，驟變產生新的生活型態，人們要為新狀態肩負起責任。

12星座個別運勢：

雙子：小心多說多錯弄巧成拙，感情先稍安勿躁

巨蟹：多觀察別輕易承諾，感情走慢點靜觀其變

魔羯：事情多變別太抗拒，感情溝通避免太尖銳

天秤：看清人際不是壞事，感情相處要注意小警訊

金牛：財運佳有貴人協助，感情上品味相合更融洽

處女：靠專業能力逆風飛行，感情請再柔軟一點

射手：工作上可趁勢衝刺，感情需對方配合指揮

雙魚：請和同事打成一片，感情適合居家約會

牡羊：有貴人合作機會多，桃花降臨放柔軟別太酷

獅子：順應變化事半功倍，感情要放下強勢自然獲得

天蠍：受到年輕貴人的喜愛，感情有年輕桃花出現

水瓶：創意受到長輩貴人欣賞，感情上有機會見家長

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 星座運勢 水星逆行 約會

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