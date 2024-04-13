下周生肖運勢／豬事業起飛、馬財運奔騰、「兩生肖」大賺人脈財

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行4/7-4/13。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.豬：

本周運勢跳升翻轉，信心十足，為第一名。心情愉悅，積極工作，許多事漸露曙光，準備開始忙碌起來了。

2.馬：

本周運勢還不錯，為第二名。人際關係大躍進，受到主管的重用，感覺自己的職責越發舉足輕重。

3.鼠：

本周運勢上升，可喜可賀，為第三名。工作進展暢順，但不宜太沾沾自喜，因為隨即來臨真正的實力考驗。

3.蛇：

本周運勢好轉，同為第三名。開始訓練自己的口才，希望在談業務時更伶牙俐齒，切中要點。

3.狗：

本周運勢上揚，事半功倍，同為第三名。工作進度良好，同事之間和諧，一切都在掌握中。

【財運前三名】

1.馬：

財運極好，在金錢零碎的時代，你懂得多元經營，不在乎小錢還是大錢，只要是錢，合乎規矩，正常賺取，沒有不愛。

2.豬：

善用小額投資，人脈就是金脈，靠著朋友的生意頭腦，你也順勢一波跟著賺到錢，分外珍惜與開心。

3.鼠：

本周正財順利，人脈衍生的投資運更佳，有機會藉此發展朋友股東生意，合作順利，並且多一項業務的收入。

【感情運前三名】

1.馬：

愛情運甜蜜，你與女友兩人的默契十足，一個眼神或一句話就知道對方心意，對於現在這段戀情，你滿意得不得了。

2.豬：

家庭運甜蜜，難得的連續假期，利用烘培製造家庭的浪漫。真正的幸福是一點一點累積，一天一天甜蜜的。

3.鼠：

情人眼裡出西施，短時間的分離，反而讓你更加珍惜相處在一起的時光。另一半的貼心，讓你很幸福。

【健康運前三名】

1.豬：

健康運不錯，近來瘦身有成，減肥要先從瞭解自己的身體開始，晚餐是關鍵，能站就不坐，多多走動。

2.蛇：

健康運不錯，地球健康與自己息息相關，開始多吃青菜少吃動物肉，減少塑膠類的用品，希望影響周邊的親朋好友。

3.狗：

健康:健康運尚可。抓起高爾夫球桿，即使技術不怎麼樣，但是能快活地扭動全身運動，感覺很棒。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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