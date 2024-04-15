本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「財運很旺盛」：避免1大忌

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人加強自己的技能，就能贏來很不錯的收益，有人則是站在一個互利的立場上，就能在往後的日子裡不斷增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

表演是一種藝術，也是展現自己的堅持和理念，如果你是需要風吹雨淋的街頭藝人，本周的觀眾緣特別強，能夠吸引許多行人的目光，在這段時間裡，要加強自己的技能，好好表現，能夠得到相當多的讚賞，也會增加許多粉絲，藉由自身的努力，就能替你贏來很不錯的收益。

第四名：血型B型+生肖屬羊

如果你是開店做生意的商家經營者，無論你是販售何種商品，在這段時間裡，財運非常的旺盛，你可以把主打商品做成海報，貼在大門口外，就能夠吸引消費者前來詢問，再加上自己細心的解說和介紹，許多人都會願意買單，但要記得童叟無欺，才能常保財運滾滾而來。

第三名：血型AB型+生肖屬龍

社會大眾對智慧財產以及專業知識的重視不斷提高，如果你的工作是非物質性的提供者，例如諮商師、律師或是音樂創作者等，在這段時間裡，將會得到許多客戶的青睞，與你預約案件，這是腦力激盪的一周，你要把最強的能力拿出來，不要辜負他們的信賴，就能贏得豐厚的收益。

第二名：血型A型+生肖屬鼠

生活總離不開飲食，如果你是食品原物料的提供者，例如畜牧養殖業，在這段時間裡，會遇到許多廠商前來詢價比貨，這將是一個非常好的合作機會，對方會希望你能夠長期提供物料，如果你能夠站在一個互利的立場上，那麼就能簽下一筆大訂單，讓你在往後的日子裡，不斷增旺財庫。

第一名：血型A型+生肖屬馬

隨著時代進步，消費範圍已能擴及全世界，且迅速便利，如果你是從事貿易商，或是國外代購的生意，在這段時間裡，會有很不錯的發展，對於客戶的要求，你要盡量滿足，不要嫌麻煩，只要能保持積極樂觀的心態，完成每一個客人的需求，不僅可以提升商譽，更能讓業績持續長紅。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。