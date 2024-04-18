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紫水晶顧健康！想要療癒身心…用它就對了

方言文化／ 文‧潔瑪．佩特布里奇
紫水晶。圖／方言文化提供
紫水晶。圖／方言文化提供

水晶Amethyst

長久以來，紫水晶一直受到許多人的喜愛，無論你需要進行哪種類型的療癒，紫水晶一定是完美的首選。

紫水晶的英文名稱Amethyst 源自古希臘文，意思是「陶醉」，而人們相信這種水晶可預防酒醉。古希臘人會用紫水晶製作酒杯，在宴會中，客人使用的是一般的酒杯，而主人則使用紫水晶杯。如此一來，他們就能一邊暢飲美酒，一邊保持頭腦清醒。

隨著歷史的演進，紫水晶也從古代防止喝醉的功能，逐漸轉變為可提升整體健康的礦石，並當作護身符使用。

使用方法

大家可用紫水晶製作有益健康的水晶能量水（見第19 頁）。紫水晶的紫色調，也使之成為廣受歡迎的眉心輪水晶。若希望提升整體健康狀態，可將一塊小小的紫水晶放在眉心，也就是兩段眉毛的正中間，接著閉上眼睛，隨心所欲地在腦中想像任何圖像和文字。

其他功效：直覺、放鬆

產地：全球

淨化保養：陽光直射下可能造成褪色，必須避免。

《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供
《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供

星座：巨蟹座、處女座

元素：空氣

生命靈數：4

脈輪：眉心輪

能量水製作法：直接、間接使用

一般來說，深色紫水晶更受歡迎，烏拉圭紫水晶尤其廣受追捧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(本文摘錄自《療癒水晶處方箋》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)

星座 水晶

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