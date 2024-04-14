殺破狼週運勢／獅子經濟狀況亮紅燈 天秤職場事務混亂

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星合相在金錢宮位，太陽亦在本週進入金錢宮位，某些兼職或副業的收益入帳，會想將多餘的資金作有效管理與投資。但因太陽受到冥王星影響，需當心某些理財商品是否有陷阱。

感情運方面，在命宮逆行的水星與金星呈現合相狀態，與過去喜歡的對象舊情復燃，成功復合。單身的白羊座則可能會與認識很久的朋友、同學、青梅竹馬產生情愫。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮持續退行，許多文件不斷來回修正，太多錯誤需要改善，在職場上曾經歷的許多事情會需要回頭檢驗，有許多瑕疵因此被糾舉出來。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入金錢宮位的太陽影響，購物、消費時容易遇到糾紛，甚至需要尋求執法人員介入處理。某些白羊座的朋友會強迫你加入直銷組織、宗教團體，或推銷你買保險，而鬧得不愉快。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，逆行的水星與金星在秘密宮位呈現合相，再度遇到暗戀的對象，會很小心翼翼地跟對方要到聯絡方式。某些金牛座則是對某個認識很久的朋友產生好感，正默默觀察對方。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入命宮的太陽影響，先前某些工作的執行過於便宜行事，甚至以不法的方式取得利益，這些事務會被攤在陽光下檢視，會需要負起責任善後。

人際關係方面，火星與土星持續呈現合相狀態，與海王星齊聚，週遭有些親朋好友的情緒不穩定，疑似罹患心理疾病，會想逃避這些人的情勒，將對方的聯絡方式都封鎖。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，代謝與內分泌系統出現問題，除了以藥物控制之外，在飲食上也必須做好控管，並要調整好作息。某些金牛座會開始尋求一些運動來鍛鍊身體。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，逆行的水星與金星合相在人際關係宮位，會與曾經交往過的對象和解，雖然再也無法成為情侶，但彼此會是最了解自己的好朋友，有點距離的關係會是雙方覺得最適合的結局。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到進入秘密宮位的太陽影響，用作弊的方式取得成績，會東窗事發，受到處罰。某些雙子座發現學校有些不法的潛規則，對於一些卑劣的做法感到不齒。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到進入精神宮位的太陽影響，到外地旅行水土不服，睡覺會認床，或是因為時差而影響精神狀況。某些雙子座則是遇到一些麻煩的問題，受困於某個區域，行程泡湯，也無法回家。

工作運方面，土星和火星合相在志業宮位，與海王星齊聚，目前的上司做決策十分混亂、沒邏輯，常常讓下屬疲於奔命，卻白忙一場。某些雙子座在工作上盡心盡力，得不到任何感激，還要背黑鍋，對於目前的職場感到不滿。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星與天王星合相在人際關係宮位，與海外宮位的火星、土星有良好連結，會認識許多來自異國的朋友，對彼此的國家文化感到好奇，會互相深度交流。

本週須注意的部分

工作運方面，逆行的水星與金星合相在志業宮位，雖然在職場的職務提升了，卻發現接了個燙手山芋，有很多麻煩的問題要小心處理，萬一出了差錯，會需要負連帶的責任。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的太陽影響，人際關係上最好保持安全的距離，容易被誤解，捲入性騷擾風波。單身的巨蟹座容易空虛寂寞覺得冷，而尋求一夜情尋求慰藉，當心惹上爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的太陽影響，容易被朋友佔便宜，被拖欠的錢討不回來。有投資習慣的巨蟹座，切勿相信某些投顧專家報的明牌，容易被套牢。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，金星與逆行的水星合相在學業宮位，不理想的期中考成績獲得一個補考的機會，不拿手的科目可趕緊研究清楚，可以獲得理想的分數，跨越及格門檻。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位受到在夥伴宮位的冥王星影響，職場的同事、上司，或是合作夥伴使用非法的手段達成目的，連帶自己也會受到牽累，需潔身自愛，以免惹上官非。某些獅子座不斷被小人扯後腿，執行工作遇到阻礙。

金錢運方面，在財務宮位的火星持續與土星呈現合相狀態，會因為捲入一些財務方面的麻煩，不斷需要花錢解決，經濟狀況變得赤貧。有投資習慣的獅子座，則可能因為躁進炒短線，而負債累累。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到太陽影響，和情感對象之間關係不對等，你會覺得對方難以捉摸與掌控，他卻可以把自己吃得死死的，覺得自由被剝奪了。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星與逆行的水星合相在財務宮位，金錢與財務因為一些因素造成損失，會獲得一些補償性的資金賠償，經濟上暫時可以獲得緩解。有投資習慣的處女座，過去某個理財項目為你攢下許多錢，在這段時間會需要動用這些資金。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與土星呈現合相狀態，與海王星齊聚，與情感對象因一些細故冷戰已久，已經分不清與對方的關係到底是算不算分手，還是傷了和氣的戀人關係。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到進入海外宮位的太陽影響，為了工作到異國出差，並要用大量的外語與海外的客戶溝通，會暴露出自己在語言上的劣勢。某些處女座想出國遊玩，必須要加班把工作都做完，才能順利出遊。

健康運方面，金星與逆行的水星合相在疾厄宮位，依然要當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎，這段時間也容易有些痼疾再度復發，一旦生病或舊疾再犯，會需要花很長的時間療養。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位逆行的水星與金星呈現合相，與曾經交往的對象再續前緣，兩人對過去的不愉快可以和解了。感情穩定的天秤座，與另一半耐心溝通，會需要不斷回溯過去曾造成衝突的問題，從根源解決並放下芥蒂，可和好如初。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與土星合相在工作宮位，與海王星齊聚，目前職場或工作事務十分混亂，每天都需要加班處理一些雜事。某些天秤座必須處理一些吃力不討喜的問題，經常被上級單位刁難。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，受到在子女、娛樂宮位的冥王星影響，會在小孩或寵物身上花很多錢，孩子的身體狀況讓你憂心。某些天秤座則是不惜一切代價追星，傾家蕩產也要參加一次偶像的演唱會。

健康運方面，火星與土星合相在健康宮位，與海王星齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，筋骨、牙齒、皮膚容易有損傷，需要花很長的時間矯治，睡眠狀況不理想，需注意身心靈的平衡與健康。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，同時在感情宮位的木星、天王星呈現合相，會與喜歡的對象告白，兩人關係明朗化，進入交往狀態。感情穩定的天蠍座則是選好婚期，有許多細節需要雙方家人一起討論。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，有些事務進行緩慢，不斷需要修正，使得自己有些時候沒事可忙，有時又需要加班趕工。某些天蠍座原本談好的合約會有變數，計畫好的程序受到阻礙。

健康運方面，在健康宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，工作有些過勞的傾向，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，一旦生病將會需要花較長的時間才能復原。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到進入感情宮位的太陽影響，家人不太喜歡自己的情感對象，使得心愛的人受到許多委屈。單身的天蠍座則會被帶去相親，對於親人過度干涉自己的情感不太愉快。

射手座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，與曾經喜歡過的對象舊情復燃，有情人終成眷屬。感情穩定的射手座，和戀愛對象舊地重遊，往事歷歷浮上心頭。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的太陽受到溝通宮位的冥王星影響，會遇到較難溝通的客戶，合約遲遲無法談成。某些射手座的上司或是同事非常固執，完全不理會你的警示，而發生難以挽回的事件。

家宅運方面，火星與土星合相在家宅宮位，與海王星齊聚，居住環境會有一些鄰居經常製造噪音，使你無法好好休息。某些射手座與家人吵架，家中氣氛降至冰點。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到太陽影響，上班通勤時會因突發事件，造成嚴重的遲到，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與木星與天王星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，兩人會進入交往狀態。感情穩定的摩羯座會在此時懷孕生子，或是與伴侶收養毛孩，情感更甜蜜。

家宅運方面，在家宅宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，住宅有許多需要修繕的問題可在短期內得以解決。某些摩羯座家中生病的親人狀況好轉，使你感到欣慰。

本週須注意的部分

旅遊運方面，火星與土星合相在旅遊宮位，與海王星齊聚，在外旅遊容易遇到意外事故，受困在某個區域無法回家，或是行程被迫終止，十分掃興。某些摩羯座則是因為在外舟車勞頓，容易因此生病。

交通運方面，火星與土星合相在旅遊宮位，與海王星齊聚，交通工具故障率較高，頻頻送廠維修，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與木星、天王星齊聚，會因為買賣房地產獲得利益，或是尋求到自己滿意的物件，並很快搬家。某些水瓶座的家庭正在辦喜事，家中有新成員加入。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與土星合相在金錢宮位，與海王星齊聚，經濟狀況不理想，生活費用經常捉襟見肘。有些帳單會多出一些不明的費用，需要仔細核對，注意是否有人盜用了你的支付系統。

溝通運方面，在溝通宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，說話太過委婉，有些神經大條的人不知道踩到你的地雷了。在職場、生活、同儕之間溝通不良，想表達的事，對方完全不能理解。

旅遊運方面，在旅遊宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，到人生地不熟的地方旅行，容易迷路，以至浪費太多時間在尋找正確的方向。某些水瓶座因為交通問題受困在某個區域，無法回家。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入面試、考試宮位，與木星、天王星齊聚，面試新工作表現亮眼，很快就會收到錄取通知。參加國考或各種資格認證的雙魚座，成績可跨越門檻，進入公營單位服務。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與木星、天王星齊聚，會很隨性地到某個陌生的區域走走逛逛，可意外發現一些好吃的小店，或是有趣的私房景點，並受到當地人熱情的款待。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位逆行的水星與金星呈現合相狀態，經濟狀況已經捉襟見肘，但仍無法放棄一些生活上不必要的開銷，不惜舉債，也要維持著奢華的生活。

健康運方面，火星與土星合相在命宮，與海王星齊聚，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並有一些慢性疾病纏身，心靈上也因此感到憂鬱，最好能正面思考，並改善體質，維持身心靈平衡。

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