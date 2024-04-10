事業運迎金潮！「這些生肖」4月直上雲霄 鼠穩步向前、兔重大突破

國曆4月，天氣已經開始像夏季那麼炎熱，冬天以來一直停滯的活力也好不容易運轉了起來。隨著運勢的轉動，最明顯的變化就是大家都開始努力拼事業了。哪些生肖的事業能夠搭上運勢的風帆，蒸蒸日上呢？就讓科技紫微網來為大家揭曉！

4月事業運之星

1、生肖羊

2、生肖狗

3、生肖豬

4、生肖兔

5、生肖馬

6、生肖猴

生肖鼠

運勢給你埋下了煙霧彈，看似有不少能讓你一展所長的機會。但是機會一多起來，卻容易像多頭蛇一樣不斷引誘你，讓你分心。如果你對每個機會都想抓住，那麼到頭來只會處處踏空。專注在自己想要的目標，雖然不會一步登天，至少能穩步向前。

生肖牛

在職場上，你有自己的意見，但還是先保留在肚子裡比較好。自行擅做主張，可換不來表揚，規規矩矩奉命行事才是王道。此月也不宜處理紛亂繁雜型的事務，越忙越有可能惹是非上身。

生肖虎

你的自尊心跑出來大聲吶喊，不管丟什麼都不能丟了面子。即便他人伸出援手、或是放你一馬，你也不願接受，反而覺得那是對你的侮辱。可想而知，這樣的結果不僅會把自己累得要死，還傷了他人的人情面子，多划不來啊！

生肖兔

這個月，你的心態逐漸變得平和與穩定，與周圍人的相處也變得溫和而融洽。這是你人際關係的重大突破，工作的幸福感也會因此提升，好運隨之而來。即便遇到挫折，也不會像以前一樣總是因為孤獨作戰而感到寂寞，心裡踏實了很多。

生肖龍

很有想法的一個月，只是在與人交流時，難免因此放大自我吹噓的倍數，容易讓他人嫉妒而產生反感。另外，這個月不適合單槍匹馬作業，不然阻礙會接踵而至。多運用團隊優勢，群策群力，才能獲勝。

生肖蛇

隨著各種麻煩的累積，你對工作的厭倦感會逐漸加重，精神變差，產生焦慮與倦怠。與其壓榨透支自己，不如暫時躺平，做你目前能做的就好。待運勢好轉，精神恢復，再去應付那些挑戰性的工作吧。

生肖馬

這個月的運勢很給力，雖然剛開始面對各種事務時，會讓你感覺吃不消，但只要能借助外來力量，讓你的思考與分析能力受到刺激，便能茅塞頓開，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。本月還可利用空閒時間，想想自己究竟想做什麼事，不需要太過在意成敗，重要的是享受那份實現夢想的快樂！

生肖羊

得到人際關係的助益，有機會在工作、專案上發現捷徑，爭取利益與地位的大好時機已到來，可別退縮！本月的生肖羊衝勁十足，你不再滿足於現有的成績，而是積極謀求改變，很快你就能看到無限美好前景。

生肖猴

本月你有滿滿的自豪感，不僅在工作上衝勁滿檔，連面對人際關係時，你也能充滿笑容與自信，樂於幫人解決問題，親近他人。其實你內心就是想享受那種被讚譽的感覺。本月新進職場的人，工作起來也會比想像中順利很多喔！

生肖雞

運勢雖不壞，但是也難以突破。凡事按照平日的步調或計畫來運行就可以，若遇到困難，可向長輩、上司或同事請教，比較能找到解決之道。不過，與人溝通時要多留意自己的態度，別太衝動急躁，以免無意中得罪人。

生肖狗

事業運旺盛，工作上有撥開雲霧見青天的欣喜。遇到問題很能抓住重點，任何局面都能掌控得宜，讓一切回歸正軌。長期以來的努力終於得到應有的回報，使你的自信心大幅提升。

生肖豬

本月的旺盛運勢最突出的部分，是你與人交流的默契大幅增加了。由於善於觀察及揣測人心，你在拜訪客戶、生意合作、談判薪酬等方面，都易獲得滿意的結果。另外，這個月的貴人運挺強的，遇到難題時，可大方求助親友或同事喔！

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