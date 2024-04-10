家裡出現「好熟悉味道」？原來往生親友回來時…氣味會先到

有時亡靈或遊靈出現的方式，未必是以「看得到」為主，也可以用聲音讓人聽到，或是氣味指引或告知，多半用在「我來了」（告知熟識者或向特定對象打招呼）、「指引答案」（通常是申冤協助破案、解決在世時無法處理完畢之事）這兩種情況居多。

有些往生者靈魄還是挺善解人意的。他們深知如果出現，恐怕會嚇著仍在陽世的家人或友人，因此無「形」也無「聲」，而改用「味」來表達，不失為一種很好的替代方式。

但在我的朋友中，好多人經常埋怨：「父母走了，不曾在我面前出現，又不託夢，真令人傷心啊！」但搞不好他們常回來看你，只是未必讓你「看」（或化身為動物形象），或用聲音嚇你，而是讓你「聞」作為暗示，有什麼不好？

我不是開玩笑。多數往生的直系長者，多少仍會掛念陽世伴侶或後輩，固然一般都不能再過問，但曾聽聞仍有極少數亡靈擁有特殊因緣和際遇，經過陰間冥界程序申請後，獲准延後輪迴或其他應得際遇所發生的時間，暫時重返陽間，陪伴在特定對象身旁，細心呵護或嚴密監視，直至時限期滿為止。只可惜陰陽兩界溝通總有障礙、約束及規則，導致往生長輩的「回頭好意」，可能讓後代子孫「毫無感受」或「不夠清楚」，若有機緣獲得靈媒或通靈者解說，得知真相，常讓這些後輩心生遺憾。

因此，許多宗教家在講經開示時，總會提醒孝道的重要—與其在長輩死後才燒了滿坑滿谷紙錢，外加華麗壯觀紙紮，遠不如在他生前多陪伴、多關懷，還來得更實際些。

同理，旁系血親、遠親或摯友離開人世時，部分也具有產生這類現象的能力。只要他生前對某人、某事、某物有著強烈牽絆記憶，我們就無法完全排除發生氣味飄散的可能性。

或許你會問，如果是往生親人或友人，他們最常出現的「味」是什麼？在我的個人經驗裡，這要分成兩種情境來說明：

一、剛往生不久到幾個月內，氣味或許依往生當時所處周遭環境為主。我曾教過一個二十多歲的女學生，因罹患感冒而就醫，卻突然遭遇不明原因，病況急轉直下，轉送至加護病房後，次日就宣告不治。我去參加她的告別式，看到她躺在周遭滿是百合花的棺木中，心中萬分悲慟；當晚，她的靈就來找我，傳達「老師來看我，實在不敢當，我萬分感恩」的致謝訊息。在「她」到達之前數十秒鐘，我坐在書房裡，已經聞到百合花香味，心想這應該是「先行預告」，轉身一看，眼前果然呈現出她的形象輪廓，深深向我鞠躬表達感謝，又逐漸消逝。

二、如果距離往生已經有一段不算短（超過數個月）的時間，那麼就可能會以昔日曾讓在陽世相關者感覺「熟悉的味道」為主。例如，家族中長輩離世數年後，我偶爾還是會聞到特定的專屬味道，像是藥品味、茶葉味、衣服布料味、髮香味、身上發出的頭皮濃厚臊味（「老人臭」居多）、口臭味，絕不會搞錯，很快就能辨識出是哪位長輩來了。 《每個靈魂都有故事》。圖／柿子文化提供

我的恩師在罹癌過世前，歷經八個月漫長的痛苦療程，每回去探望他，都可以聞到陣陣令人作嘔的奇怪氣味！你可以想見，那是融合藥臭味、燒焦味、汗臭味、身上新陳代謝不良氣味、口中散發腐臭味等等，這幾種味道集結在一塊兒，非常難聞。在恩師逝世後一年左右，有時在學校或家中，我仍會突然聞到這股特殊的專屬氣味，馬上就知道「他來了」，不過多半只是感應到「探望」或「打個招呼」，看看我近期過得好不好而已，來得快，消失得也快，再過一段時間後，就永遠不再出現了。

(本文摘錄自《每個靈魂都有故事》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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